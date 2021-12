Tips om minder te snoepen in december

„In december zijn mensen vaak bang om aan te komen vanwege alle feestmomenten. Maar eigenlijk zijn dat maar vier dagen. Wanneer je met Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw net wat meer eet en drinkt, word je daar echt niet meteen zwaarder van. Het gaat om die dagen tussendoor dat je kunt opletten om minder te snoepen”, aldus Tamara.

Afleiding

„Het is goed om een plan te hebben als je ’s avonds op de bank zit en de drang om te snaaien toeneemt. Ik kan het aanraden om een ’als, dan’ regel met jezelf af te spreken. Bijvoorbeeld: als ik weer zin heb om iets ongezonds te eten, dan ga ik tien keer diep ademhalen. Of dan ga ik water drinken. Het maakt niet uit wat je doet, als het je maar afleidt. Grote kans dat de zin daarna wegzakt. Hiermee kan je de gewoonte doorbreken om gelijk iets te pakken wanneer je ergens zin in hebt.”

Bekijk ook: Zo hoef je geen gigantische offers te brengen tijdens het lijnen

Eentje

„Er zijn mensen die twee pepernoten kunnen pakken en dan kunnen stoppen. Die twee pepernoten zijn niet zo erg. Maar als je weet dat het er bij jou gelijk vijftien worden, helpt het om ook die eerste al niet te pakken. Je brein maakt namelijk bij die eerste pepernoot al een geluksstofje aan. Je hebt dan de behoefte om door te blijven eten. Laat dus ook die eerste liggen, dan kom je minder snel in de verleiding meer te eten dan je eigenlijk wil.”

Gewoonte

„Vaak is niet de motivatie het probleem van te vaak of veel snoepen. Het is vaak vooral een gewoonte geworden. Probeer deze gewoonte te doorbreken en er een nieuwe voor in de plaats te nemen. Neem bijvoorbeeld een appel in plaats van die ongezonde snack. De eerste paar dagen denk je waarschijnlijk: zit ik hier met die appel. Maar na een week ben je het ook wel weer gewend. Het is puur wennen aan een nieuwe gewoonte.”

Troost

„Als je iedere vrijdag een zak chips eet, haal die dan ook vrijdag pas in huis. Mocht je het de hele week al in huis hebben dan ga je sneller voor de bijl. Zeker wanneer je een baaldag hebt gehad of je na je werk moe en met honger thuiskomt. Eten en alcohol is vaak een troost of verdoving. Ga bij jezelf na wat de reden is dat je zoveel zin hebt om te snoepen. Heb je het druk, zit je niet lekker in je vel of vind je je baan niet leuk? Vaak is het een symptoom van iets anders. Het is interessant om te kijken waarom je dit eten nodig hebt en of er een andere oplossing voor is.”

Gezonde tussendoortjes

„Als je ’s avonds echt trek krijgt, heb je overdag waarschijnlijk te weinig gegeten. Ook kan koolhydraatrijk avondeten zorgen voor een suikerdip waardoor je trek krijgt. Belangrijk is om voldoende vetten en eiwitten te eten, die verzadigen meer. Een handje noten is misschien niet hetzelfde als pepernoten, maar stilt de trek wel meer. Ga na waarom je trek in iets hebt en kijk of je overdag bijvoorbeeld meer kunt eten. Eiwitrijke alternatieven waar goede vetten in zitten zijn bijvoorbeeld nootjes, kaas of een gekookt eitje.”

Haal het niet in huis

„Wanneer je weet dat je het in huis hebt, roept de zoetigheid je vanuit het kastje. Zeker als de verpakking al aangebroken is. Het is dan een kwestie van tijd dat je toch voor de bijl gaat. Haal de verleiding niet in huis.”

Balans

„Balans is erg belangrijk. Weeg er niet te zwaar aan als je meer of ongezonder hebt gegeten dan dat je jezelf had voorgenomen. Ik raad ook aan om het woord zondigen niet te gebruiken, dat klinkt als iets heel slechts. Je mag echt wel eens van iets ongezonds genieten, maar niet te vaak en te veel. Geniet er dan ook echt van en pak de volgende dag de draad weer op.”

Boodschappen

„Het is een inkopper, maar ga nooit met honger boodschappen doen. Je komt dan zelden met gezonde producten thuis. Van tevoren een boodschappenlijstje maken kan ook helpen. Houd je dan wel aan het lijstje. Je kunt ook voor een paar dagen boodschappen doen, dan hoef je minder vaak naar de winkel en kom je minder in de verleiding om ongezonde producten te kopen. In de supermarkt staat vaak in de buitenste rij schappen de basisproducten als groente, fruit, zuivel en brood. In het midden van de winkel staan vaak de pakjes en zakjes, waaronder snoep. Als je weet dat je in de verleiding gaat komen, kun je deze paden overslaan. Of bestel je boodschappen online. Je kunt dan gericht de producten die je nodig hebt zoeken en zo zie je alle verleidende andere producten ook niet.”

Kleine stapjes

„Wees ook niet te hard voor jezelf. Lukt het één dag wel om gezond te eten en de andere niet, dan is het je toch al een dag wél gelukt. Mensen focussen vaak op faalervaringen. Ze zeggen zelden: dat heb ik echt goed gedaan. Eet je normaal iedere dag chips, maar heb je het nu één dag in de week laten staan? Dat is dat al een vooruitgang! Begin met kleine stapjes.”

Lekker in je vel-challenge

Vanaf maandag 10 januari kun je weer samen met duizenden lezeressen vier weken meedoen aan de lekker in je vel-challenge. Dit jaar is je coach huisarts Tamara de Weijer, die je gaat helpen om fitter en gezonder te worden in het nieuwe jaar!

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2022 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar naar de lekker in je vel pagina van VROUW of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2022. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (Vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je niets meer.