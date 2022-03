Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Suzy is Prinses Carnaval: ’Vooral de meisjes vinden het leuk’

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

Carnaval draait niet alleen om het bier drinken en feesten, benadrukt Suzy. Ⓒ Amaury Miller

Lange tijd was het bij carnavalsverenigingen vanzelfsprekend dat mannen de belangrijkste functies vervulden, maar tradities kunnen verbroken worden: ook dit feest gaat met z’n tijd mee. In steeds meer gemeentes wordt een Prinses Carnaval gekozen, of op zijn minst een prinsenpaar. Deze trotse prinses vertelt over haar rol tijdens het volksfeest en hoe corona de pret voor haar niet kan bederven.