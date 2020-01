Deel 219: ’Ze legt haar handen om mijn billen, ik voel haar borsten tegen de mijne’

Ik had me het begin van 2020 toch anders voorgesteld dan dat Mark met een vreemde dame zou gaan zoenen op de dansvloer van een parenclub. Maar gelukkig duurt het niet lang. Hij maakt zich vriendelijk maar beslist los van de wulpse blondine en slaat zijn armen om me heen. „Gelukkig nieuwjaar, schatje.” En met een blik op mijn buik, zegt hij: „Ik hoop dat we samen een mooie zoon zullen krijgen.”