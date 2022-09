Columns & Opinie

Mensen die zeuren over de huidskleur van Ariël: ’Houd alsjeblieft je waffel’

Zelfbenoemd zeemeermin Mariëlle is lyrisch over de trailer van The Little Mermaid, die eerder deze week verscheen. De negatieve reacties over Ariëls donkere huidskleur schieten bij haar in het verkeerde keelgat.