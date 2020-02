Als je dochter een BN’er is...: ’Af en toe krijgt ze een foto van een geslachtsdeel’

„De gevaren van het internet kwamen een paar keer heel dichtbij. Een man gebruikte Sterre om kinderen te lokken. Deze persoon deed zich voor als een vriend die bij Sterre ging logeren en vroeg willekeurige kinderen online of ze mee wilden. Vervolgens stuurde hij zijn adres met een tijd. Toen een fan liet weten zin te hebben in de logeerpartij heb ik meteen de politie ingelicht. Later hoorde ik dat de man was opgepakt. Achteraf bleek dat hij meerdere kinderen had benaderd en al weken contact had. Mijn tip aan ouders is dus: ’Raad kinderen aan om alleen met bekenden te chatten’.”

„Ook ontving Sterre eens per mail een doodsbedreiging. Uiteraard hebben we dat meteen gemeld bij de politie. Het was niet meteen bekend van wie de mail afkomstig was. Uit voorzorgsmaatregelen hebben we Sterre een week lang nergens alleen naar toe laten gaan. Na een week heeft de politie de dader gevonden en is de betreffende jongen veroordeeld: hij kreeg een taakstraf. Sterre is er gelukkig niet bang van geworden.”

Moeder en manager

Sterre deed in 2016 mee aan het Junior Eurovisie Songfestival. Inmiddels zingt, presenteert en acteert ze en is ze YouTuber en model. Haar boek STERRE schreef ze met Marie Lotte Hagen en via haar sociale media houdt ze haar fans op de hoogte van haar leven.

Berlinda: „Ik ben Sterre’s manager. Toen ik voor het eerst dingen voor haar moest regelen was ze nog erg jong en dan vind ik dat het management familie moet zijn. Het is mooi meegenomen dat ik al ervaring had. Ik ben ZZP’er en had een bedrijf dat zich bezighield met produceren en styling voor fotoshoots.”

Eigen controle

„Sterre en ik beheren haar accounts samen. Vroeger wilde ik haar nog weleens adviseren om een andere foto uit te kiezen of om een foto helemaal niet te plaatsen. Inmiddels is Sterre zelfs strenger met wat ze wel en niet wil plaatsen dan ik. Ze heeft inmiddels haar eigen stijl en normen en waarden. ”

Ⓒ Eigen beeld

Later spijt

„Soms zie ik op social jonge meisjes in bikini’s en vind dat niet verstandig. Het is belangrijk dat mensen hun kinderen bewust maken van de consequenties die het posten van zulke foto’s kan hebben. Over tien jaar kan het betekenen dat ze niet aangenomen worden bij hun droombaan omdat er allerlei rare kiekjes online staan. Dit geldt overigens ook voor jongens. Ik zie vaak genoeg stomdronken foto’s, waarvan ik denk dat ze hier later spijt van kunnen krijgen. Ik raad ouders dan ook aan om ook zelf een account aan te maken en mee te kijken met hun kind(eren).”

Geslachtsdeel

„We komen in actie wanneer iemand super vaak negatief commentaar geeft. Dan blokkeren we dat account. Zo behouden we een veilige omgeving. Ook staan de privéberichten op Sterre’s account op ’bericht verzoeken’. Zo komt er niets binnen van mensen die Sterre niet volgt zonder dat het eerst goedgekeurd wordt. Ik scan af en toe de berichten en filter daar de verzoeken van bedrijven en een enkele keer een foto van een geslachtsdeel uit. Verder zijn het lieve berichten en de laatste paar jaar originele date-verzoeken.”

„Goed om je kind te adviseren alleen te chatten met mensen die hij/zij kent. Over het algemeen doen nare reacties Sterre niet zoveel. Ze heeft na al deze jaren geleerd om het zich niet aan te trekken. Het komt wel hard aan als bekenden nare opmerkingen maken. Als er online commentaar is, zijn het reacties van tienermeiden die beweren dat Sterre te dun is en haar foto’s bewerkt. Maar dat zijn ze niet.”

Voordelen

„Het internet heeft gelukkig ook voordelen. Zo kan Sterre rechtstreeks in contact komen met haar fans en kunnen ze via social media met haar meeleven. Het internet brengt dus ook mensen dichter bij elkaar.”