Fidan Ekiz: ’Zodra het reddingsteam het rampgebied bereikt, ontploft mijn telefoon’

1999. De deur zwaait open. Terug in een leeg thuis, opgewacht door vriendinnen die ze de afgelopen jaren heeft leren kennen en als familie is gaan beschouwen. Stil, de hoofden gebogen, afwachtend, biddend, angstig ook voor wat er zal komen. Aynur laat haar tassen vallen en loopt nog suf van de verdovende medicatie naar de woonkamer, laat zich op de bank vallen en begint schokschouderend te huilen. Een paar weken daarvoor was ze met haar gezin naar Turkije vertrokken, zoals elke zomer. De aardbeving van 1999 verwoestte in één klap, binnen 37 seconden, haar leven.

Blinde paniek

Ik kan me die nacht nog zo goed herinneren. Blinde paniek. Veel Turken uit Rozenburg, waar ik ben opgegroeid, komen uit het gebied dat toen zwaar werd getroffen. De meesten waren op dat moment daar op vakantie. Zoals Aynur, in het epicentrum Gölcük. Binnen een mum van tijd stond iedereen met elkaar in contact. Familie Bakirman, familie Coker, familie Özkanli, familie Yigit. Wie is er nog in leven? Urenlang rinkelden de telefoons. Je voelde de race tegen de klok. Locaties werden doorgegeven, adressen konden niet gevonden worden omdat het nacht was, de elektriciteit uitgevallen. De verwoesting was zo enorm dat wijken onherkenbaar waren. Zwaar materieel kon niet alle plekken meteen bereiken. Met man en macht werd gezocht, betonblokken werden met blote handen aangepakt, mensen groeven tot ze erbij neervielen. Velen waren niet te redden.

Bekijk ook: Fidan Ekiz nieuwe columnist VROUW Magazine

„Man, dochter, kleinkind, schoonzoon. Allemaal dood”, fluisterde mijn vader met een brok in zijn keel. De halve familie van Aynur. Weg. Verdwenen. Jarenlang onze bovenburen. Mensen gingen met hun gezin op vakantie en keerden incompleet terug. Na die zomer was niks meer hetzelfde . „Geen ouder zou zijn eigen kind moeten begraven” zei Aynur toen ik haar interviewde voor de documentaire ’Veerboot naar Holland’.

Geschiedenis herhalen

Deze week zag ze de geschiedenis zich herhalen. De wanhoop, de machteloosheid, de onzekerheid, de minuten die verstrijken, balancerend op het randje van de dood. Kinderen die worden gered en vragen naar hun ouders. De foto die nu de wereld overgaat van een vader die de hand van zijn omgekomen dochter van 15 vasthoudt in de Turkse provincie Kahramanmaras, nabij het epicentrum, maakt Aynur gek van verdriet. Boos is ze ook over de nalatigheid, de onveilige gebouwen die als kaartenhuizen zijn ingestort, de waarschuwingen die in de wind zijn geslagen.

Dankbaarheid is er ook. Voor de Turken ter plaatse en uit het hele land die naar het rampgebied afreizen om te helpen - zij aan zij met Koerden en Syriërs - om levens te redden en voor de internationale hulp die zo snel op gang is gekomen.

Op het moment dat het Nederlandse Urban Search and Rescue Team het rampgebied bereikte, ontploft mijn telefoon. Turkse familie, vrienden, collega’s. Zo welkom zijn ze daar. Zo nodig, zo van betekenis. Mijn moeder ziet het op Het Journaal. „Zijn ze er nu al?” Ze valt stil. Tranen in haar ogen. „Dit land. Respect.” Ze belt Aynur: „Heb je het gezien? Ze zijn er, de Nederlanders. Er is hulp.” Aynur rent naar de afstandsbediening. „Ik kijk.”

Zoveel hoop in hun stemmen. Ik vind het lief, hartverwarmend en hartverscheurend tegelijk.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.