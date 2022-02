Is het verantwoord om jonge kinderen om te toveren tot influencer?

Piepjong

De Russische kinderinfluencer Anastasia is niet de enige jonge influencer die haar geld op deze manier verdient: in Nederland kennen we ook jonge influencers. Bijvoorbeeld de vijfjarige Quenisha, die als piepjong model kleding laat zien aan haar 313.000 volgers op Instagram. Daarnaast hebben we vlogger Senna Bellod (14), die 292.000 volgers heeft op Instagram en 176.000 abbonees op YouTube.

Deze kindersterren kunnen veel geld verdienen: Nederlandse YouTube-video’s halen volgens de Kamer van Koophandel per 1000 views 0,5 tot 4 euro op. Met veel filmpjes en veel views kan het loon voor de influencers dus hoog oplopen.

Verantwoord?

Maar is het verantwoord voor deze kinderen om zoveel geld te verdienen? En wanneer loopt een hobby uit de hand en wordt het arbeid? Wanneer ouders leven van het verdiende geld van hun kinderen, kunnen we spreken van „gewoon werk”, zei Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, bij Kassa. Er is momenteel een meldpunt in de maak waar je het kan melden als je vermoedt dat kinderen te veel worden ingezet als influencer of vlogger om geld te verdienen. Zou een minimumleeftijd voor dit soort werk mogelijke misstanden tegen kunnen gaan?

Creativiteit

Sommige jonge influencers lijken het werk puur te doen als hobby of creatieve uitlaat. De manager van Senna Bellod, Diede Bouma, laat aan RTL Nieuws weten dat de veertienjarige dit echt voor haar plezier doet. Ook Sunisa, de moeder van Quenisha, laat weten dat ze alleen content maakt als haar dochter daar zin in heeft. Bovendien gaat al het verdiende geld naar Quenisha’s spaarpot.

Op Twitter geven mensen hun mening. Deze vrouw blokkeert kinderinfluencers op YouTube omdat ze vindt dat het een vorm van kinderarbeid is.

Ellen is van mening dat een meldpunt niet nodig is, omdat er al regels zijn over kinderarbeid.

Deze twitteraar maakt een grapje over dat jonge kinderen influencers kunnen zijn.

