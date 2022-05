Vind jij het normaal om 7 kilo af te vallen om in een jurk te passen?

Crashdieet

Stel je voor. Er staat een evenement of feest op de planning, maar je past niet meer in je favoriete kledingstuk. Of je gaat op vakantie en je bikini zit nog nét te strak. Of, nog belangrijker: je gaat trouwen en je droomjurk moet passen op jouw speciale dag. Een paar kilo’s eraf en hij zit als gegoten. Als je niet veel tijd hebt om een langdurig sporttraject of afslankprogramma in te gaan, kan een crashdieet uitkomst bieden. Een paar weken ’crashen’ en de kilo’s vliegen eraf. Maar is zo’n dieet wel zo slim?

Ongezond

Iris Groenenberg, voedingsexpert van het Voedingscentrum, vertelde al eerder in een interview met VROUW dat veel afvallen in een korte tijd niet gezond is, omdat je niet alleen vet verliest maar ook vocht en spiermassa. „De spiermassa verlies je makkelijk, maar bouw je moeilijk(er) weer op. Daarbij krijg je met een crashdieet ook niet genoeg goede voedingsstoffen binnen, zoals vitamines en mineralen.” Daarbij zou een crashdieet je niet voor een lange tijd slank houden. „Mensen eten voor een korte periode heel weinig en vallen vervolgens terug in oude gewoontes.” Daardoor zou je weer snel aan kunnen komen. Voor iemand die wil afvallen, heeft Groenenberg de volgende tips: „Het verstandigste is om het op een verantwoorde, langzame manier te doen. Dus maximaal tussen 0,5 en 1 kilo per week afvallen.”

Reacties

Deze twitteraar zou zelf niet zo snel afvallen om in een jurk te passen.

Isle beweert dat liefdesverdriet de beste methode is voor een crash dieet

Deze twitteraar is geen fan van het crashdieet.

Deze twitteraar heeft een goede tip om (niet te snel) af te vallen.

Dit fitnessplatform waarschuwt voor het jojo-effect.

Praat mee

Wat vind jij? Is het normaal om in een korte tijd veel af te vallen om in een kledingstuk te passen? Of vind je een crashdieet niet kunnen? Praat mee op onze Facebook-pagina!

Optreden Marilyn Monroe