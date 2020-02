’Hoe maak ik mijn dochter (8) duidelijk dat zij goed genoeg is?’

We legden Cyra’s vraag voor aan kindercoach Marlies Ganzeboom. Marlies: „Je wilt natuurlijk dat je kind gelukkig is en op een prettige manier door het leven gaat. Wanneer je merkt dat dat (steeds) minder het geval is, is dat lastig.”

Identiteit

„Het is belangrijk om je kind duidelijk te blijven maken dat iedereen wel(eens) ergens onzeker over is. Op school of op de sportvereniging... Overal is sprake van groepjesvorming; het ene kind is nu eenmaal beter in voetbal, wiskunde of pianospelen dan het andere. Opgroeiende kinderen zijn daar intensief mee bezig omdat ze hun eigen identiteit aan het ontwikkelen zijn. Ze vragen zich af wie ze zijn en waar ze bij willen horen. In dat proces ontkomen ze er niet aan om zich met anderen te meten.”

„De opkomst van sociale media speelt hierin een belangrijke rol. Hoe vaak zie je ’losers’ voorbijkomen op YouTube, Snapchat of Instagram? Alleen de leuke, mooie, geweldige momenten uit hun leven zie je voorbijkomen. Als jouw kind haar eigen leven langs die meetlat legt en zichzelf continu vergelijkt met een ander, loopt dat altijd scheef.”

Kinderbrein

„Wat ze daarbij vergeet - omdat ze zich blindstaart op de dingen waarin ze minder goed is - is dat ze andere kwaliteiten heeft. Dat is normaal, het kinderbrein is nog niet zo ver ontwikkeld dat zij zelf dat overzicht kan bewaren. Daarom is het zo belangrijk om kinderen juist te wijzen op de dingen die ze wél kunnen.”

„Dat betekent overigens niet dat je de onzekerheden van je kind moet negeren of ontkennen. Integendeel. Luisteren is een groot goed; je kind wil gezien en gehoord worden. Maar laat het daarbij. Luister, erken, en ga er vervolgens niet op in.

Alles dat aandacht krijgt, wordt immers groter. Leg je dus in een gesprek de focus op de problemen, dan wordt het alleen maar zwaarder. Wanneer je echter schakelt naar een ander onderwerp, bijvoorbeeld naar het hoge aardrijkskundecijfer dat ze onlangs ontving, dan leer je je kind inzien waar haar kracht ligt. Je haalt haar uit die neerwaartse spiraal.”