Daghoroscoop 29 november – Blijf je idealen trouw, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Als je gezondheid goed is, wordt deze nog beter na 11 mei, mits je bereid bent wat te experimenteren. Ga op zoek naar het voor jou meest geschikte dieet. Besef dat een gezond lichaam niet uit tijdschriften of boeken komt, maar uit eigen ervaringen. Ervaar wat voor jou het beste is.

RAM

Wees vandaag attent op wat je zegt en de manier waarop. Je hebt de neiging er maar uit te flappen wat je voor de mond komt en dat kan problemen geven. Geen geschikte dag om je ego de vrije loop te laten of jezelf op de borst te kloppen.

STIER

Blijf rustig. Dit is een dag waarop je extra voorzichtig moet zijn en niet moet aannemen dat alles vanzelf wel zal loslopen. Je kunt in een vreemd scenario terechtkomen. Met een helder hoofd en een oplettend oog kun je problemen voorkomen.

TWEELINGEN

Artiesten onder dit gesternte kunnen een opdracht krijgen van een politieke, humanitaire of milieugroep. Misschien moet je strijden voor ideeën die betrekking hebben op een van deze onderwerpen. Blijf je idealen trouw en verkoop jezelf niet voor geld.

KREEFT

Mensen die niet naar instructies luisteren, kunnen je frustreren. Irritatie kan zelfs woede worden als je merkt dat sommige mensen je met opzet tegenwerken. Ook in de familie kan ruzie ontstaan doordat iemand zich beledigd voelt.

LEEUW

Spanning kan toenemen als je tegen een deadline aanzit. Let niet te veel op details. Zorg gewoon dat het werk klaar is. Unieke accenten en creativiteit zijn mooi als ze geen moeite kosten, maar ze moeten de boel niet stagneren.

MAAGD

Er kan een spanningsveld liggen tussen wat je dagelijks doet voor de kost en wat je liever zou doen. Laat niet varen wat je hebt bereikt, maar vraag je af wat er is misgegaan. Een analyse kan duidelijk maken op welk gebied je je leven misschien kunt bijsturen.

WEEGSCHAAL

Een privékwestie kan elke dag ingewikkelder worden als je probeert te veel mensen een plezier te doen of als je te veel tegelijk wilt doen. Benader alledaagse problemen weldoordacht. Laat je niet opjagen; dat is slecht voor je humeur.

SCHORPIOEN

Wat de kans van je leven lijkt, is dat waarschijnlijk helemaal niet. Denk goed na over jouw manier van opereren, voordat je je op iets stort wat nog niet beproefd is. Wees ook voorzichtig in de omgang met onbekenden en ga vooral niet af op hun uiterlijk.

BOOGSCHUTTER

Je kunt met vervelende mensen te maken krijgen en het zal niet meevallen om een conflict te voorkomen. Stel jezelf de vraag wat je verkeerd zegt of doet. Misschien moet je beter luisteren of meer tijd inruimen voor bepaalde zaken.

STEENBOK

Door je aandacht op je zakelijke belangen te richten kun je snel omhoog klimmen op de carrièreladder. Houd je tong in bedwang en wees je bewust van de stemming van anderen. Een te edelmoedige instelling leidt tot verspilling.

WATERMAN

Jouw zelfvertrouwen kan vandaag wat te groot zijn en je kunt moeite hebben je te matigen. Bied weerstand aan verleidingen. Neem geen belangrijke besluiten, want de mogelijke consequenties ervan zijn nu niet te overzien.

VISSEN

Er wacht je een productieve dag als je met beide benen op de grond blijft en je ego in bedwang houdt. Laat matigheid vandaag jouw motto zijn en overdrijf niet. En laat je evenmin beetnemen door iemand die een te optimistische kijk op bepaalde zaken heeft.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!