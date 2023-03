’De psycholoog vraagt of ik weleens van parentificatie gehoord heb’

Na het interview blijven we nog even zitten. Bij de koffie begin ik te praten over mijn opvoeding, en hoe de rollen van kinderen en ouders werden omgedraaid zonder dat we het doorhadden. Zo ging ik met mijn ouders mee naar ouderavonden van mij en mijn broertje en zussen om te vertalen wat de juf of de meester zei. Er was veel begrip voor Turkse gastarbeiders. Ook al was het bijna bedtijd, ze deden op school niet moeilijk wanneer ik daar half slaperig in de klas aan mijn ouders uitlegde hoe het volgens de juf met mij ging: „Ze zegt dat ik heel dromerig ben en snel afgeleid.” Soms, wanneer mijn vader mij streng aankeek of m’n moeder met haar tong tegen haar gehemelte klakte (bij Turken een teken van afkeuring), jokte ik de boel een beetje recht. „Maar het gaat steeds beter.” Bij een herhaling van klakken loog ik wat harder.

Parentificatie

Steven vraagt of ik weleens van ’parentificatie’ heb gehoord. Een begrip uit de psychologie dat inhoudt dat een kind veel te vroeg de rol van volwassene op zich neemt op emotioneel en sociaal gebied. Troosten, bemiddelen, adviseren. En pleasen, omdat je als kind toch ook die liefde van een ouder wil, waardoor een ongezond patroon van aantrekken en afstoten ontstaat. Ja, dat ken ik wel.

Verknipt

Tegen de tijd dat de crew klaar is om te vertrekken, zit ik midden in een monoloog over hoe ik en mijn jeugdvriendinnen uit dezelfde gemeenschap al ons hele leven tegen dezelfde problemen aanlopen. In de auto app ik mijn zus, die ook fan is van Stevens boeken en columns. Over hoe interessant en aardig hij is. „Maar hij zal nu wel denken dat ik helemaal verknipt ben.” Ken je dat, dat je overdenkt wat je allemaal hebt gezegd tegen iemand die je nauwelijks kent, twijfelt of je diegene een berichtje moet sturen (’Sorry voor mijn geratel’), dat voorlegt aan een vriend ‒ in mijn geval vaak een zus ‒ en die je dan bijna altijd adviseert om het niet te doen omdat dat alles groter maakt dan het is? Dat heb ik best wel vaak. Eigenlijk, besef ik, is het gek dat je op jonge leeftijd een adviserende rol op je hebt genomen, maar als volwassene vaak twijfelt en onzeker bent over je eigen handelen en de keuzes die je maakt.

Therapie

Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in psychologie, las er ook veel over, en dacht dus ook wel te weten hoe het allemaal zit met mij. Maar iets snappen is wat anders dan ernaar handelen. En zo kan een gesprek met een vreemde je zomaar dat laatste zetje geven om jezelf van je demonen te bevrijden. Volgende week heb ik mijn eerste sessie bij een therapeut!

