Makkelijke avocadofrietjes uit de airfryer

“Soms droom ik van een huis op een plek waar het altijd lekker weer is. Dan zou ik vandaag kunnen afspreken om volgende week op het strand te eten. Buiten eten is zó fijn. Helaas moeten we hier altijd een plan B verzinnen vanwege het weer, maar de avocadofrietjes hieronder kan natuurlijk ook binnen worden gegeten.”

Heerlijke advocadofrietjes kunnen altijd. Ⓒ James Moffatt