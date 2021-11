‘Nog een lockdown trek ik écht niet’

Afgelopen week heb ik goed nagedacht over waar dat gevoel vandaan komt. Het feit dat ik inmiddels anderhalf jaar vrijwel volledig vanuit huis werk, zou de boosdoener kunnen zijn. Voor interviews ga ik de deur uit en een periode werkten we zelfs in kleine groepjes op de redactie, maar de dynamiek die er pre-corona was, is er nu niet. Voorheen organiseerden we regelmatig een redactieborrel was het vrijwel nooit stil en had ik meerdere keren per dag buikpijn van het lachen - eigenlijk precies wat je verwacht van een redactie vol vrouwen.

Thuis praat ik ook de hele dag door - vooral tegen en met mezelf. Toch net iets minder enerverend. Ik kan me voorstellen dat het met rondrennende kleine kinderen of een partner die op volume 500 de hele dag door vergadert ook geen succes is, maar alleen is ook écht niet alles. Daarnaast vind ik het heel moeilijk om werk van privé te scheiden nu die twee zo letterlijk in elkaar overlopen. Dus nee, het thuiswerken en vele alleen zijn doet me absoluut geen goed.

Waxen van bikinilijn

Maar ik denk dat het grootste gedeelte van hoe ik me voel komt door de kloof in de samenleving die met de dag groter wordt. Op social media, in de supermarkt, in de stoomcabine waar ik na mijn zwemtraining even tot rust hoop te komen en zélfs tijdens het waxen van mijn bikinilijn... letterlijk o-ve-ral waar ik kom, is het corona voor, corona na. Kunnen we het ook nog ergens anders over hebben? Want gezellige gesprekken zijn het vrijwel nooit. Zijn we het niet met elkaar eens, dan boren we elkaar de grond in en zijn we dat wel, dan branden we als bondgenoten de ‘vijand’ af.

Heb je je niet laten vaccineren dan ben je een wappie. Heb je dat wel, dan ben je een schaap. Weg grijs gebied. Laat me voorop stellen dat ik niet anti-vaccin ben. Ik geloof niet dat er microchips in de vaccins zitten, dat de overheid ons massaal onvruchtbaar probeert te maken en ook niet dat je er magnetisch van wordt. Anders was ik al lang in een gracht gedoken in de hoop weer boven te komen met een schat aan m’n lijf. Maar soms denk ik wel dat waar we nu mee bezig zijn, meer kwaad doet dan goed.

Keuze

Wanneer komt het moment waarop we de situatie accepteren zoals ie nu is? Wanneer zeggen we dat corona nu eenmaal bij het leven hoort? Net zoals kanker, hart- en vaatziekten en de griep dat doen. De mensen die zich hebben laten vaccineren en zich netjes aan alle regels houden, hebben er alles aan gedaan om zich ertegen te beschermen en de mensen die dat niet doen, kiezen daar zelf voor. Klaar.

Want we zijn anderhalf jaar aan avondklokken, lockdowns en maatregelen verder en lopen nog steeds achter de feiten aan. Het lijkt mij persoonlijk sterk dat degenen die zich nu nog niet hebben laten vaccineren dat op korte termijn wel gaan laten doen. Maar in een wanhopige poging om ze tóch zover te krijgen, wordt alles uit de kast getrokken. Neem het 2G-beleid waarover het kabinet nadenkt. Daarmee pak je niet alleen degenen die geen vaccinatie willen, maar ook hun kinderen. Is dat wat we willen? En ja: als niet-gevaccineerden IC bedden bezet houden zijn andere mensen daar misschien de dupe van. Maar wat zijn de andere opties?

Wanhopig watertrappelen

Ondertussen gaat de mentale gezondheid van velen achteruit en wordt de situatie in de geestelijke gezondheidszorg - waar het voorheen ook al niet lekker liep - nog nijpender. Organisaties luiden vanuit alle hoeken de noodklok, maar het enige waarover we ons zorgen lijken te maken, is fysieke gezondheid. Geestelijke gezondheid is óók gezondheid. Dus nogmaals: wanneer stoppen we met dat wanhopige watertrappelen en gaan we leren zwemmen? Misschien kunnen we dan ook weer iets aardiger worden voor elkaar.