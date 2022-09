Rodanya: ’Mijn huis vloog in brand toen ik de kinderen naar de opvang bracht’

„Vrij snel nadat de laatste aflevering van Temptation werd uitgezonden, kwam ik erachter dat ik zwanger was. Morgan en ik waren toen eigenlijk al twee maanden niet meer samen, maar we spraken elkaar nog wel. Ik voelde me meteen moeder. Morgan moest nog wennen aan het vaderschap, maar uiteindelijk heeft het ons weer naar elkaar gebracht. Anderhalf jaar na Levay’s geboorte hebben wij daarom gekozen voor een tweede kindje en werd ik zwanger van Feyla.”

„Na ongeveer vijf jaar werkte het tussen Morgan en mij niet meer: we kregen allebei andere interesses. We gingen uit elkaar en ik kreeg een relatie met Giovanny. We wilden graag samen een kindje en tot onze verbazing werd ik zwanger van een tweeling. Alles leek goed te gaan, tot in mijn zeventiende zwangerschapsweek de hel los brak: ons huis vloog ineens in brand.”

„Ik had de kinderen net naar de opvang gebracht toen het gebeurde. Binnen een half uur stond het hele huis in de fik, waardoor we twee weken in een vakantiehuis moesten verblijven. Gelukkig kreeg ik op Instagram al snel bericht van een medewerkster van een makelaarsbedrijf. We mochten een woning bezichtigen en al snel kregen we te horen dat we de woning mochten hebben.”

„Nu we een nieuwe woning hebben, is het thuis ook weer stabiel. Door de zwangerschap ben ik wel beperkt in het huishouden en de zorg voor de kinderen. Ik kan bijvoorbeeld niets tillen, amper traplopen en met de kinderen naar buiten gaan, kost me veel energie.

Gelukkig spelen Feyla en Levay graag met elkaar als ik niet fit ben. Door de zwangerschap komt er dus veel op Giovanny’s bordje terecht, waaronder de was doen en schoonmaken. Gelukkig hebben we allebei zoiets van: wat kan, kan. Wat niet kan, kan niet.

Ik probeer wel te helpen door bijvoorbeeld samen de was op te vouwen. Levay is nu tweeënhalf en leert al een beetje te helpen door bijvoorbeeld zijn eigen speelgoed op te ruimen. Feyla is nog maar 9 maanden, dus die doet nog niets.”

„Levay en Feyla gaan twee keer per week naar Morgan, wat ze heel leuk vinden. Daarnaast gaan ze twee keer per week naar de opvang, Levay vanaf twee jaar en Feyla al vanaf drie maanden. Ik merk dat Feyla goed alleen kan spelen, op vaste tijden slaapt en nu met 9 maanden al bijna loopt.

Misschien is dat kind-afhankelijk, maar ik denk toch dat het merendeels komt doordat ze zo vroeg al naar de opvang gaat. Bij Levay merk ik sindsdien vooral dat zijn taal enorm vooruit is gegaan. Hij praat veel meer en kijkt ernaar uit om met andere kindjes te spelen.”

„Giovanny en ik komen samen prima rond. Hij is fulltime zelfstandig ondernemer, maar is door de zwangerschap minder gaan werken. Als zzp’er is hij flexibel voor het geval er thuis iets is. Naast mijn werk als influencer, werk ik als financieel administratief medewerker.

Dat laatste heb ik door de zwangerschapsklachten even on hold gezet. Met onze gezamenlijke rekening betalen we de vaste lasten, en onze eigen rekening gebruiken we voor persoonlijke uitgaven. Op beide rekeningen sparen we. Zo gaat het prima, dus zo houden we het ook.”

