Daghoroscoop 13 juli - Vat kritiek op je werk niet te zwaar op, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Pluto, de heerser over je seksleven, is al 20 jaar actief in je horoscoop. Hij regelt jouw liefdeleven waardoor bijv. vrijgezellen liever experimenteren in opeenvolgende relaties dan een boterbriefje halen. Jouw wens creativiteit en plezier te combineren kan huwelijksplannen tegenhouden.

RAM

Met wat extra inspanning volbreng je wat er van je wordt verwacht ondanks vertraging of tijdverlies. Beheers je als gesprekken met ambtenaren moeizaam verlopen. Als je er zomaar iets uitflapt jaag je de kat in de gordijnen.

STIER

Geldzaken hebben aandacht nodig. Als je jouw budget niet hebt overschreden kun je rekeningen betalen en beginnen met het vormen van een buffer. Irritatie n.a.v. bijvoorbeeld geluidsoverlast kan tot uitbarsting komen.

TWEELINGEN

Sluit vriendschap met ongewone, interessante mensen. Iemand kan je enthousiasmeren voor een bijzonder doel of project. Geef thuis praktische zaken je aandacht. Ga aan de slag, ondanks eventuele ergernissen.

KREEFT

Emoties kunnen je verwarren, vooral op liefdesgebied. Degenen met een kinderwens kunnen teleurgesteld worden en zij die dat niet verwachten kunnen voor een verrassing komen te staan. Het leven is niet altijd voorspelbaar.

LEEUW

Vat kritiek op je werk niet te zwaar op, laat het je liever inspireren. Stuur iemand die van romantische gevoelens blijk geeft niet met een kluitje in het riet; je weet best dat je graag bewonderd wordt. Ga beter om met je tijd.

MAAGD

Het kan een drukke dag worden, vooral als je met publiek te maken hebt. Put jezelf echter niet uit want dat levert hoofdpijn op. Het kan een plezierige ervaring zijn om te zien dat een gedurfde investering geld begint op te brengen.

WEEGSCHAAL

Houd rekening met oponthoud. Fouten die jouw schuld niet zijn kunnen je nogal wat tijd kosten. Onderneem geen juridische acties. Op de werkvloer kan je de rol van scheidsrechter worden toebedeeld. Tracht die eerlijk te spelen.

SCHORPIOEN

Herinneringen kunnen pijnlijke emoties op roepen. Praat er, indien nodig, met een psycholoog over. Een probleem met een familielid kan je behoorlijk dwars zitten. Laat een nieuwe liefde niet je hele leven overhoop gooien.

BOOGSCHUTTER

Het kan meer moeite kosten dan anders om emoties te onderdrukken. Probeer jezelf te zien zoals anderen je zien dan kun je bepaalde reacties heroverwegen. Met de steun van behulpzame lieden krijg je veel voor elkaar.

STEENBOK

Richt het oog op de toekomst en maak plannen voor de lange termijn. Stop niet te vroeg te veel tijd in details; stippel eerst de grote lijn uit. Het is lucratiever om met je spaargeld iets nieuws te proberen dan te volharden in routine.

WATERMAN

Het resultaat dat je beoogt is alleen bereikbaar met hard werken. Raffel niets af. Neem geen onnodig risico als je gaat sporten; je bent nu blessure gevoelig. Kinderen kosten handenvol geld; zeg het als je je iets niet kunt veroorloven.

VISSEN

Thuis ontstaat frictie als je je onder taken of plichten probeert uit te draaien. De reden waarom je iets niet doet of hebt gedaan kan voor een ander minder duidelijk zijn dan voor jezelf. Geef uitleg of bied excuses aan.

