Erna wandelt zich slanker: Al 35 kilo afgevallen!

Erna Smeenk met haar dochter Djassah. Ⓒ Foto: Aldo Allessie

Alsof het nooit meer overgaat en we voor eeuwig blijven hangen in een wolk van coronadepressiviteit... Voor heel veel mensen mag 2020 wel voorbij zijn. En toch zijn er ook vrouwen voor wie het leven juíst door Covid-19 een positieve wending nam. Zo viel Erna Smeenk (46) in deze coronaperiode meer dan 35 kilo af. Toen de besmettingen in maart hevig opliepen, besloot zij dat het tijd werd voor een nieuwe en gezondere levensstijl. Samen met haar dochter Djassah (17) wandelt ze nu elke dag.