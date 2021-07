Ga jij nog naar Frankrijk of Griekenland deze zomer?

De besmettingscijfers in deze landen lopen hard op. Om de besmettingen de kop in te drukken zijn er daarom nu nieuwe maatregelen aangekondigd. De Griekse president kondigde de maatregelen aan in een persconferentie, te zien op NOS. „Vanaf vrijdag tot en met augustus zijn alle binnenruimtes, zoals bars, clubs en theaters geopend voor een gelimiteerd aantal mensen die volledig gevaccineerd zijn”, aldus president Mitsotakis. Terrassen en buitenruimtes blijven wel toegankelijk voor niet-gevaccineerden.

In Frankrijk zullen restaurants, musea, winkels en pretparken alleen toegankelijk zijn voor mensen met een gezondheidspas: een bewijs van volledige vaccinatie, een positief testresultaat van minimaal twee weken en maximaal zes weken oud of een negatieve PCR-test.

PCR-test niet gratis

Hoewel de maatregel in Frankrijk niet geldt voor jongeren onder de 12 jaar, moeten tieners tussen de 12 en 18 jaar wel aan de maatregelen voldoen. Dat terwijl zij in veel landen nog niet aan de beurt zijn voor een vaccinatie.

Het alternatief is dan een negatieve PCR-test, maar deze zal niet gratis zijn in Frankrijk. Sinds 7 juli betalen buitenlandse toeristen 44 euro per PCR-test. Deze is maar 48 uur geldig, waardoor de kosten voor een meerdaagse vakantie hoog op kunnen lopen. Nederlandse ouders die met niet-gevaccineerde kinderen op vakantie gaan, zullen dus rekening moeten houden met veel testen en hoge kosten.

Deze aangekondigde maatregelen hebben dus grote gevolgen voor Nederlandse toeristen die van plan zijn af te reizen naar Frankrijk of Griekenland. Deze landen kiezen er nu voor maatregelen te nemen die wellicht ten koste gaan van het toerisme, maar die naar verwachting een vierde golf de kop in drukken.

Nederland volgt?

Moet Nederland dit voorbeeld volgen? Ook in Nederland zijn de besmettingscijfers van de afgelopen dagen ‘zorgwekkend’, aldus demissionair minister De Jonge. Met de zomervakantie voor de deur zullen ook in ons land toeristen op vakantie komen. Moet het kabinet, net als in Frankrijk en Griekenland, een gezondheidspas verplichten voor activiteiten?

