’Ik maak dagelijks misbruik van de goedheid van winkels’

„Mijn vrienden vertellen me vaak dat ze in winkels schoenen passen of zich laten informeren over een nieuwe televisie, om een product vervolgens online voordeliger aan te schaffen. Ik maak op een soortgelijke manier misbruik van ’echte’ winkels, maar dan zelfs dagelijks...

Elke ochtend ga ik namelijk naar een drogist, warenhuis of parfumerie en spuit mijn favoriete parfum op. Een heerlijk, maar tevens prijzig geurtje. Gelukkig woon ik in de binnenstad en zitten er zat winkels op weg naar mijn werk.

Daar zit een luchtje aan

Omdat ik dus iedere dag een andere winkel neem, valt het niet op. Soms vraag ik ook een gratis tester. „Ik wil eerst testen hoe dat luchtje op mijn huid ruikt”, vertel ik de verkoopster dan. Ook handig voor op reis. Dan hoef ik tenminste geen flacon in mijn handbagage mee te zeulen, waarvan de inhoud toch ook vaak meer is dan 100 milliliter.

Ook laat ik me weleens opmaken. Daar heb ik ’s ochtends soms gewoon écht geen zin in en bovendien kunnen de dames in de winkel het toch veel beter. Voor een belangrijke vergadering, borrel of feestje is dat ideaal: gratis en toch professioneel!

Flinke marge

Eigenlijk vind ik dat winkeliers mijn gedrag zelf veroorzaken; de parfum en make-up zijn veel te hoog geprijsd. Er zit zeker weten een flinke marge op. Af en toe koop ik heus weleens wat, maar ik vind wel dat winkels ook wat terug mogen doen.

Ik voel me dus totaal niet schuldig. En doen we niet allemaal weleens dit soort dingetjes? Naar de supermarkt gaan en daar genoeg gratis hapjes eten zodat we niet meer hoeven te lunchen, bijvoorbeeld? Of doet niemand anders dit en ben ik de enige die op deze manier geld uitspaart?”

