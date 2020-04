Breng jij je kind straks weer met een gerust hart naar school?

In Nederland sloten alle scholen op 16 maart hun deuren, dit in verband met het coronavirus. De scholen blijven in ieder geval dicht tot de meivakantie die op 25 april begint. Komende dinsdag zullen we tijdens de persconferentie horen wat het kabinet heeft besloten wat betreft de heropening van scholen en andere openbare plekken.

Heropening scholen

Voorzichtig klinken er hier en daar geluiden over het heropenen van de scholen. Premier Rutte riep namelijk eerder op om na te denken over hoe scholen het onderwijs kunnen organiseren in de nieuwe ’anderhalvemetersamenleving’. Dat zou voor scholen betekenen dat zij hun klassen moeten opdelen in drie of vier groepen in het reguliere onderwijs. Bij speciaal onderwijs moeten de klassen worden verdeeld in twee tot drie groepen.

De ’anderhalvemetersamenleving’ in het onderwijs baart docenten zorgen over de veiligheid en gezondheid. Volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk „kan een opdeling van één klas naar drie of vier groepen fysiek bijna niet. Dertig 4-jarige leerlingen leren om in hun elleboog te niezen en niet aan elkaar te zitten is een utopie, laat staan dat de leraar afstand kan houden.”

