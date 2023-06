’Ongelooflijk, wat word ik gegrepen door dit boek’

Niet te geloven hoeveel boeken ik per week krijg toegestuurd. Mensen die graag schrijver willen worden en mij vragen wat ik van hun manuscript vind. Nieuwe boeken die uitkomen. Vervolgboeken op vorige boeken. Het zijn er zeker drie of vier per week en hoe ga ik dat lezen naast m’n gewone werk? Ik probeer het natuurlijk zoveel mogelijk te doen. Omdat Marcel & Gijs mij daar elke avond in hun tv-programma op wijzen.

’Er komen veel vragen op antwoorden die ik had.’ Ⓒ Carilijne Pieterse