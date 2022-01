Waarom mocht Prince Charming-kijker tongzoenorgie niet zien?

„Als een echte verslaafde heb ik de afleveringen van Prince Charming verslonden. Verheugd door de teaser die vaak zo misleidend als wat bleek te zijn. Knap staaltje montagewerk, moet ik ze nageven. Maar als ik de regie had over Prince Charming, dan had ik het natuurlijk compleet anders aangepakt. De beste stuurlui staan immers aan wal.

Zowel bij Prince Charming vorig jaar, De Bachelor als De Bachelorette vond ik de reünie de meest spraakmakende aflevering van het hele seizoen. Terwijl die hele reünie toch een extraatje is en volgens mij niet eens officieel bij de seizoenen hoort.

Speekseluitwisseling

Het gros van de afleveringen werd er geïnsinueerd dat verschillende deelnemers zich schuldig zouden maken aan speekseluitwisseling met een andere kandidaat. Dat kon natuurlijk niet, want de mannen deden mee aan het programma voor de Prince en dan kun je niet met iemand zoenen tot wie je je minstens even aangetrokken voelt. Blijkbaar was dat zo logisch als het katholicisme van de Paus.

Nou, heel eerlijk: ik had het wel geweten als ik een van de deelnemers was. Ze wisten van te voren toch helemaal niet voor wie ze zich hadden ingeschreven? Ten eerste denk ik dan: waar denk je dan precies voor te gaan strijden? Toch voor die altijd ontkende ’fame’? Of gewoon om het spel te winnen? Ten tweede: als er een man tussen zou zitten tot wie je je meer aangetrokken voelt dan tot de hoofdprijs, is het toch niet heel vreemd dat je er met hem vandoor gaat?

Tongzoenorgie

Vooral Jimmy leek hier totaal anders over te denken. Want was hij niet degene die de bom deed barsten door te snitchen dat Jakop en Casper gezoend en meer zouden hebben? Drama was het! De hele tent stond op z’n kop. En dan ook nog Rick verwijten dat hij Jimmy ervan beschuldigde (nu wordt het ingewikkeld) deze roddel de wereld in geslingerd te hebben. Wat uiteindelijk niet helemaal een roddel bleek te zijn. Het zal je dan ook niet verbazen dat ik me wél verbaasde dat Jimmy zich hier ook schuldig aan maakte. Tijdens de reünie knikt hij Lesley instemmend en trots toe als laatstgenoemde vertelt dat zij ook met elkaar hebben gezoend in de Palazzo. Later ontdekten we dat roddelen een groot talent van ’m bleek te zijn. Want dat de Prince met iedereen zoende, wil nog niet zeggen dat hij een open relatie wilde. Ja Jimmy, leg dat maar eens uit.

De Prince was overigens niet de enige die met iedereen zoende. Tijdens de reünie kwam ter sprake dat er een heuse tongzoenorgie had plaatsgevonden. Met Jakop aan de top, want hij vertelde geen seks te hebben gehad met Casper, zoals de roddel klonk, maar ze hadden zeker wel gezoend. En, nu brak m’n klomp, voor zover daar nog iets van heel was: Jakop heeft ook met Jimmy gezoend! En Jakop heeft ook met Scott gezoend. Hoe vond je zelf dat het ging, Jakop?

Wat ik me afvraag: waarom hebben we dit niet in de afleveringen gezien? Hoezo is dit niet in beeld gebracht? Waren ze allemaal zo stiekem dat het voor het productieteam echt niet vast te leggen was? Dat maak je mij niet wijs. Hallo Videoland, bij Temptation Island hebben geheimen toch ook geen bestaansrecht voor de camera’s? Vraag maar aan koekerond Kevin of aan muisstille Mezdi. Dat is toch - sorry lieve deelnemers - wat we allemaal willen zien? Waar we al die weken op hoopten? Dat is toch wat Prince Charming zoveel smakelijker maakt dan The Bachelor en The Bachelorette; dat de deelnemers er hier ook met elkáár vandoor kunnen gaan? En dat gebeurde dus ook. Zonder dat de kijker hiervan mee kon genieten. Als ik de touwtjes daar in handen had, dan had ik dát natuurlijk wel uitgezonden; de tongworsteling tussen de medekandidaten. Dat is niet eens een vraag. Het zou niet eens in me opkomen om het eruit te laten. Want dát is pas spraakmakende televisie. Het moet gezegd: ik heb genoten. Maar Videoland, mogen dit soort smulscènes de volgende keer wel pontificaal op mijn beeldscherm?

Dan snappen we misschien beter waarom de prins en de twee finalisten uiteindelijk toch alleen over zijn gebleven en dat er wel relaties tussen de andere deelnemers zijn ontstaan. Dan hadden we misschien eerder opgemerkt dat Marcel en Juliën het geluk bij elkaar zouden zoeken. En dan hadden we de meest teasende quote in de teaser van vorige week ’De twee mannen die ik het leukst vind, als die met elkaar naar huis gaan, dat is natuurlijk super pijnlijk’ misschien beter kunnen plaatsen.