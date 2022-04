Hoe doen die BN’ers dat toch? Zo snel weer verliefd?

Katja Schuurman gaat de zomer in met een nieuwe vlam. „Een heel speciaal iemand”, vertelt Katja tegen De Telegraaf. En dat terwijl ze vorige week in weekendmagazine Mezza aangaf dat het haar pijn deed dat Freek zich al snel weer openstelde voor de liefde.

Niet alleen Katja pakt snel door, ook andere BN’ers schijnen snel verliefd te worden. André Hazes bijvoorbeeld. Na zijn eerste breuk met Monique Westenberg ging hij al vrij vlot verder met Bridget Maasland, om vervolgens weer terug te keren bij Monique en haar ten huwelijk te vragen. Wat ook weer stukliep, waarna hij er vandoor ging met Sarah van Soelen. Dat hielt ook geen stand en ondertussen is hij met ex Monique samen op vakantie ‘om hun vorm te vinden’.

Of bijvoorbeeld Jan Smit. Na zijn scheiding met Yolanthe Cabau van Kasbergen was zijn liefdesverdriet van korte duur, want al snel bleek hij samen te zijn met de Volendamse Liza Plat.

Hoelang duurt liefdesverdriet?

Uit onderzoek van The Journal of Positive Psychology blijkt dat mannen en vrouwen over het algemeen evenlang de tijd nodig hebben om een break-up te verwerken. Na ongeveer elf weken blijken we over het ergste verdriet heen te zijn.

Vikcy vraagt zich af hoe je zo snel weer, keer op keer, verliefd kunt worden.

Javari vraagt zich af of deze nieuwe liefde ook een derde kindje voor Katja betekent.

En Patty snapt niet hoe Katja Freek vorige week nog kan veroordelen en nu zelf een nieuwe vlam heeft.

