Jonne (39): ‘Mijn man en ik krijgen allebei zakgeld’

„Ik vind zelf dat ik een enorm interessant beroep heb. Ik ben forensisch arts bij de GGD. Dat houdt in dat ik vanuit de GGD in opdracht van politie en justitie werk. Ik voer onder andere overlijdensonderzoeken uit wanneer vermoed wordt dat een persoon onder verdachte omstandigheden is overleden. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor arrestantenzorg, bijvoorbeeld wanneer een arrestant op het politiebureau medische hulp nodig heeft.”

Kliniek

„Ik werk standaard 24 uur in de week, maar daarnaast werk ik ook nog avond-, nacht- en weekenddiensten. Deze zijn op oproepbasis, dus als er niks gebeurt ben ik gewoon thuis. Mijn man Jasper (40) is sinds begin 2019 zzp’er als medisch specialist. Voorheen werkte hij in een ziekenhuis, maar toen zijn baan daar verloren ging, is hij een zelfstandige behandelkliniek voor electieve zorg (geen acute zorg, red.) begonnen.

Het klinkt cru, maar dankzij corona begint deze kliniek goed te lopen. Doordat ziekenhuizen veel operaties hebben moeten uitstellen vanwege de drukte door corona, kloppen mensen aan bij de kliniek van Jasper. Hij werkt vier dagen in de kliniek, maar maakt daar geen dagen van 9 tot 5. Uiteindelijk komt zijn werk in vier dagen wel neer op een fulltime baan.”

Huishouden

„Een van de voordelen van werken als zelfstandige, is dat Jasper zelf zijn uren kan indelen. Dat is erg handig aangezien we drie zoons van 9, 8 en 6 hebben. Jasper is twee middagen in de week thuis bij de kinderen, af en toe gaan ze naar de buitenschoolse opvang en gelukkig willen opa en oma ook soms oppassen.

Het huishouden is redelijk gelijkwaardig verdeeld. Dat vind ik belangrijk, want zijn vrije tijd is niet meer waard dan die van mij. Gelukkig gaat dat erg natuurlijk bij ons. Er zijn altijd taken die de een wat meer liggen dan de ander. Zo doe ik vaak de was. Daarentegen kookt Jasper vaak. We hebben een schoonmaakster die een keer in de week ons huis komt poetsen.”

Gezamenlijke rekening

„Wie het geld binnen brengt in onze relatie? Dat is erg wisselend geweest. Toen Jasper nog bezig was met zijn opleiding, verdiende ik meer. Toen hij in het ziekenhuis werkte, verdiende hij weer meer en nu is het nagenoeg gelijk.

Wij storten al onze inkomsten op een gezamenlijke rekening. Er zijn zo veel vaste lasten waar je als stel niet onderuit komt, dat het in onze ogen makkelijker is deze vanaf een gezamenlijke rekening te betalen. De meerderheid van onze kosten komt ten behoeve van ons gezin, dus deze betalen we dan ook gezamenlijk.”

Zakgeld

„Van deze gezamenlijke rekening krijgen Jasper en ik beiden zakgeld. Toen Jasper zijn baan verloor, hebben we het zakgeldbedrag naar beneden geschroefd. Nu het weer wat beter gaat, kan het bedrag weer wat omhoog. Op die manier houden we goed in de gaten wat we kunnen uitgeven aan niet-noodzakelijke dingen.

Het zakgeld gebruiken we voor persoonlijke uitgaven, kosten waar de ander niets mee te maken heeft én voor cadeaus voor de ander. Dat geld is echt voor onszelf om te verkwisten en hier hoeven we geen verantwoording aan elkaar over af te leggen. Die financiële vrijheid vind ik belangrijk. Mijn boodschap aan andere vrouwen is dan ook voor jezelf op te komen als je niet tevreden bent over je financiële situatie. Loop je ergens tegenaan? Praat er dan met elkaar over. Cijfer jezelf vooral niet weg.”

