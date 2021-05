Daghoroscoop 31 mei - Ruim je bureau op, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Om je carrière zal het dit jaar vooral draaien en de rol die geld daarbij speelt zal ondergeschikt zijn. Je kunt nu het succes gaan oogsten waar je de afgelopen jaren naartoe hebt gewerkt. Ben je eigen baas, dan kan je bedrijf in omvang groeien en zal het meer aanzien gaan genieten.

RAM

Van wonderlijke dromen kun je meer over jezelf leren door ze te analyseren. Ga in retraite teneinde lichaam en geest te ontspannen of ga op yoga. Ook tijd met vrienden doorgebracht kan heilzaam en rustgevend zijn.

STIER

Houd zaken goed in de gaten. Laat de baas zien dat je betrouwbaar en competent bent en de functie die je bekleedt waard. Geef het goede voorbeeld als je aan het hoofd staat van een team. Verwacht niet van anderen wat je zelf niet doet.

TWEELINGEN

Begin de week met het op orde brengen van zaken. Binnen je bedrijf kun je betrokken raken bij een grootscheepse operatie of moet je een ambitieuze groeistrategie implementeren. Ook kun je aan de beurt zijn voor promotie.

KREEFT

Richt je aandacht op je werk en verplichtingen en verzet je tegen sterke verlokkingen. Laat je niet bedotten door suggestieve advertenties of beloften. Houd het bij de huidige status quo en wees tevreden met wat je hebt bereikt.

LEEUW

Problemen in de familie kunnen respectvol worden opgelost. Misschien moet je elkaar vaker zien. Afstand en verwijdering kunnen tot misverstanden en wantrouwen leiden. Leg je kaarten op tafel en vraag anderen hetzelfde te doen.

MAAGD

Geef je gezondheid voorrang. Niets verdient meer aandacht dan je welzijn, ook al zou je je geld liever aan iets anders uitgeven. Door er vandaag een schepje bovenop te leggen ben je in staat in te halen wat vorige week bleef liggen.

WEEGSCHAAL

Als je zelfvertrouwen en vaardigheid op bepaald terrein goed genoeg zijn kun je geld gaan verdienen met een bijzondere hobby, sport of tijdverdrijf. De steun van een coach kan nodig zijn om je naar een hoger niveau te tillen.

SCHORPIOEN

Je moet misschien een beslissing nemen die invloed heeft op je hele familie. Ga af op je gevoelens en sluit de kwestie af. Je bent momenteel populair en kunt in alles wat je onderneemt overeenstemming bereiken.

BOOGSCHUTTER

Het begin van de werkweek zal niet al te hectisch zijn zodat je rustig je draai kunt vinden en je zaken ordenen. Ruim je bureau op, beantwoord mail en open de brieven en rekeningen die zich hebben opgestapeld.

STEENBOK

Houd rekening met verwarrende signalen en onduidelijke boodschappen, vooral van je geliefde. Beloften of plannen kunnen zonder waarschuwing vooraf veranderen. Zet een punt achter een relatie die niet voor je ’werkt’.

WATERMAN

Veel beweging in de kosmos is van invloed op gebieden als reizen en onderwijs. Aan vertraging in verband met visa, een reisovereenkomst of paspoort komt een einde. Studenten die op een uitslag wachten, krijgen een bericht.

VISSEN

Je bent de afgelopen tijd in de gelegenheid geweest jezelf beter te leren kennen en je vaardigheden verder te ontwikkelen. Beslissingen zullen de komende tijd opnieuw bekeken moeten worden, zodra ze ter discussie komen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!