Let op! Dit artikel bevat spoilers.

Videoboodschap

Ivo en Maris besloten deel te nemen aan Temptation Island, omdat Maris graag een toekomst plant terwijl Ivo alles liever op zijn beloop laat. Als Maris de beelden van Ivo ziet waarop hij over een open relatie begint, is ze er niet per se op tegen. Waar ze wèl moeite mee heeft, is dat het idee zo open op tv besproken wordt. In de nieuwste aflevering, die vanaf vandaag te zien is, ontvangt Maris zelfs een videoboodschap van Ivo en Esmé met de vraag of ze met z’n drietjes op de 24-uursdate, oftewel de dreamdate, kunnen gaan.

Polyamorie

In Nederland heeft 3 á 4 procent van de koppels een open relatie. Dat stelt Joost Horsten, relatietherapeut gespecialiseerd in polyamorie en open relaties, in zijn prevalentierapport over polyamoristen in Nederland en Vlaanderen. In Nederland is monogamie dus nog altijd de norm. Een open relatie is dan ook zeker niet voor iedereen weggelegd, volgens MAFS-seksuoloog en psycholoog Eveline Stallaart.

Geen twijfel

„Een open relatie kan heel mooi zijn, maar in mijn praktijk zie ik het toch regelmatig verkeerd aflopen”, vertelde Stallaart eerder aan VROUW. Een open relatie heeft volgens Stallaart de grootste kans van slagen als er van tevoren duidelijke afspraken worden gemaakt, als niemand in de relatie jaloers is aangelegd én als je absoluut niet twijfelt aan het idee van een open relatie. „Als je al een klein beetje twijfelt, is het gedoemd om te mislukken. Ik zou daarom aanraden om er goed en lang over na te denken en voorzichtig te beginnen als je eenmaal de eerste stap zet.”

Reacties

Miel kijkt naar Temptation en denkt dat een open relatie best een optie is.

Volgens Pasqualle is het voor Ivo niet duidelijk wat een open relatie inhoudt.

Volgens deze twitteraar Praat Ivo over niks anders.

Praat mee

Denk jij dat een open relatie kans van slagen heeft? Of denk jij dat dat je relatie niet goed zit als je een open relatie ambieert? Praat mee op onze Facebook-pagina!