’De vriendin van mijn ex palmt mijn kinderen in’

„De nieuwe vriendin van mijn ex palmt mijn kinderen helemaal in”, schrijft Li Chun. „Ze overstelpt ze met cadeaus en ik kan haar optreden eigenlijk nog het best als hysterisch omschrijven wanneer ze hen weer ziet. Het is leuk dat ze blij is om ze te zien, maar ze neemt echt direct een hele situatie over en ik merk dat zodra zij begint te praten, mijn kinderen geen oog meer voor mij hebben.”

„Ze zijn 10 en 7 en nogal beïnvloedbaar. Die cadeaus en dat enthousiaste gegil heeft dus vrij gauw vat op ze, wat ik begrijp, maar ik twijfel aan haar oprechtheid. Ikzelf wissel nauwelijks een woord met haar. We weten dat we elkaar te vriend moeten houden omwille van deze situatie en de kinderen, maar we weten ook net zo goed dat we nooit vrienden zullen worden. Des te lastiger vind ik het om te zien dat ze mijn kinderen zo voor zich wint. Hoe ga ik hiermee om?”

Moeilijk te aanvaarden

De aanwezigheid van een nieuwe partner is vaak een moeilijk te aanvaarden feit, vertelt Meta Herman de Groot. Als kindertherapeut en pubercoach heeft zij zich onder andere gespecialiseerd in de gevolgen van echtscheidingen op kinderen. Herman de Groot begrijpt Li Chun goed: „Zo’n nieuwe partner voelt toch een beetje als een inbreuk op jullie kernouderschap; een indringer die tussen de kinderen en jou als ouder komt te staan.”

Alleen maar winst

Maar, zo vervolgt Herman de Groot, onderschat ook niet het effect van de nieuwe vriendin op de kinderen. „Voor kinderen zijn nieuwe partners het allermoeilijkst. Zij moeten zich ineens verbinden met iemand waar zij zelf niet voor hebben gekozen. Wanneer dit positief uitpakt en de kinderen voelen zich op hun gemak bij een nieuwe partner, dan is dat alleen maar winst. Uiteindelijk zijn zij degenen die met de nieuwe situatie moeten dealen.”

„Als moeder heb je nu eenmaal geen invloed op het gedrag van de nieuwe partner van jouw ex. Hoe zij zich dus gedraagt richting de kinderen is iets tussen haar en de kinderen en eventueel jouw ex.”

Niet vergelijken

Herman de Groot adviseert Li Chun om zichzelf niet te vergelijken met de nieuwe vriendin van haar ex. „Wees je ervan bewust dat je als moeder onvervangbaar bent. Dat zullen jouw kinderen heus weten. Jij bent hun moeder en de nieuwe partner van je ex is een aanvulling op hun leven. Probeer het daarom van de positieve kant te bekijken en wees vooral blij dat de kinderen het goed met haar kunnen vinden.

Laat je eigen oordeel en gevoelens richting haar los. Richt je vooral op de positieve invloed die jijzelf als moeder hebt in het leven van de kinderen.”