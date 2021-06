6 tips om je kind achter het beeldscherm vandaan te krijgen

1. Geef het goede voorbeeld

„Het is belangrijk dat je een rolmodel voor je kinderen bent. Ik heb onderzoek gedaan naar schermtijd en daaruit blijkt dat kinderen het vaak als oneerlijk ervaren dat hun ouders veel meer achter een scherm mogen zitten dan zij. Stel daarom duidelijke regels op en zorg dat je daar consequent in bent. Zorg dat je zelf niet met je telefoon aan de eettafel zit en stel voor je kind tijdslimieten in. Om te voorkomen dat je continu discussie moet voeren over het naderen van die limiet, zijn er apps die je dat werk uit handen nemen. Zo kun je bijvoorbeeld via de Family Safety-app van Microsoft schermtijdlimieten instellen die ervoor zorgen dat bepaalde apps automatisch worden afgesloten nadat de ingestelde tijd is verstreken.”

2. Gebruik iPads en spelcomputers niet als digitale oppas

„Hoe makkelijk het soms ook is om je kind schermtijd te geven als jij verplichtingen hebt of je echt even moet concentreren op het thuiswerken: gebruik het scherm niet als digitale oppas, zeker niet als je daardoor steeds vaker gaat afwijken van de regels die je hebt opgesteld.”

3. Wees consequent

„Wat me gelijk bij de volgende tip brengt: blijf consequent in je eigen regels. Als je kind de ene dag ’maar’ twee uur achter het scherm mag, en de volgende dag een uur extra omdat dat jou goed uitkomt, ontstaat verwarring. Je gooit er uiteindelijk je eigen glazen mee in. Zet je je kinderen één keer achter de iPad als er visite komt, dan zullen ze zich de volgende keer bij visite afvragen waarom ze het nu niet mogen en zal er strijd ontstaan.”

4. Laat je kind andere dingen zelf bepalen

„Strijd over regels ontstaat vaak omdat je kind het gevoel heeft geen eigen inbreng te hebben. Kinderen hebben behoefte aan autonomie en willen zelf dingen kunnen bepalen. Bied hen dat dus ook op andere vlakken: laat ze zelf kiezen wat ze ’s ochtends aantrekken of wat ze op hun boterham smeren. Je kunt ze ook klusjes in huis laten doen. Daar doen ze ten eerste ervaring mee op, het zelfvertrouwen groeit omdat ze echt iets bereiken en bovendien ben je met z’n allen als gezin ergens mee bezig.”

5. Laat je kind zich gerust vervelen

„Kinderen duiken vaak achter hun scherm omdat ze zich anders vervelen, zo zeggen ze zelf. Het is een quick fix: de iPad is er altijd en zorgt makkelijk voor vermaak. Altijd maar geëntertaind worden is een gewoonte geworden, terwijl er helemaal niets mis is met verveling. In tegendeel: kinderen worden daar juist creatief van, gaan sneller naar buiten en leren probleemoplossend denken. Laat ze zich dus maar lekker vervelen als de schermen aan de kant moeten en ga vooral niet zelf dingen aandragen. Het is een kwestie van gewenning: hoe langer je volhoudt, hoe eerder ze een oplossing vinden voor de verveling.”

6. Zet schermtijd niet in als beloning of straf

„Als je een uurtje op de iPad belooft zodra het huiswerk af is, zorg je ervoor dat het scherm verheven wordt. Het is net als belonen met snoepjes: ze gaan steeds meer willen. Zeg liever toe dat jullie na het huiswerk samen een spelletje kunnen doen, bijvoorbeeld. Ook straffen met schermtijdaftrek werkt averechts: ook dan willen ze júist meer.”