Weekhoroscoop 44 - Een week vol liefde, romantiek en plezier, Tweelingen

Ram

Liefde: Waak ervoor dat je een innerlijk conflict met jezelf niet projecteert op de relatie met je partner. Daar mankeert namelijk niets aan. Althans, niets onoverkomelijks.

Financiën: Meer werken levert uiteraard ook meer inkomsten op. Leuke, nieuwe dingen zijn te verwachten.

Werk: Je creativiteit komt deze week nog meer tot bloei en niet alleen dat, je krijgt ook nog de kans om je ideeën daadwerkelijk uit te werken.

Persoonlijk: Je bent klaar met jezelf klein houden. Je kunt veel meer dan je tot nu toe hebt laten zien, zowel op het zakelijke als het persoonlijke vlak.

Stier

Liefde: Het is niet zo dat je geliefde niet werkt aan jullie relatie, je partner doet het gewoon op zijn/haar eigen manier. Hoewel het misschien niet jouw manier is, is de bedoeling erachter wel goed.

Financiën: Vooral met het oog op de naaste toekomst maak je je wat zorgen om je inkomen. Hoewel het niet eenvoudig is, is er wel een oplossing voor handen. Je moet deze echter wel durven zien.

Werk: Hoewel er wat obstakels zijn te verwachten laat je je hierdoor niet weerhouden. Doe je voordeel met je ijzeren wilskracht en tomeloze doorzettingsvermogen.

Persoonlijk: Wees niet te streng voor jezelf en neem de dingen zoals ze komen.

Tweelingen

Liefde: Een gelukkige week vol liefde, romantiek en plezier. Een mooi moment om jullie gezamenlijke oude óf nieuwe plannen te realiseren.

Financiën: Pas op voor mooipraterij. Iemand wil graag geld van je lenen maar is niet van plan het (op korte termijn) terug te betalen.

Werk: Een blijk van waardering is te verwachten. Kennelijk heb je zeer goed werk verricht of je bent met sprongen vooruit gegaan in je nieuwe functie.

Persoonlijk: Hoewel de dingen voorspoedig verlopen, heb je toch soms de neiging tot onzekerheid. Dit is totaal niet nodig, kijk hoe je je het afgelopen jaar hebt ontwikkeld!

Kreeft

Liefde: Op een onverwacht moment bloeit zomaar de liefde weer op, een frisse wind waait door jullie relatie.

Financiën: Houd je pinpas even binnenboord. Je kunt nu beter een groter bedrag investeren in een project voor de langere termijn dan allerlei kleinere dingen kopen.

Werk: Je krijgt de erkenning die je verdient, (meer) succes is te verwachten, dit is een goed moment om nieuwe plannen voor te leggen.

Persoonlijk: Een afspraak waar je je op had verheugd wordt gecanceld. Jammer!

Leeuw

Liefde: Je partner neemt bepaalde dingen een stuk serieuzer dan jij, waardoor er wat wrijving kan ontstaan.

Financiën: Iemand vraagt je om een lening of gunst, terwijl diegene het zelf ook best kan betalen als hij of zij andere dingen laat. Een kwestie van prioriteiten.

Werk: Benader dingen vooral rationeel en denk goed na over eventuele consequenties. Je gevoel volgen pakt deze week iets minder goed uit.

Persoonlijk: Ga een nieuwe uitdaging niet uit de weg, het is de opening naar een nieuw begin en wellicht zelfs een mooie doorbraak!

Maagd

Liefde: Een open en eerlijk gesprek verloopt goed, ook al wordt er een lastiger onderwerp besproken. Jullie worden het snel eens.

Financiën: Financieel sta je er goed voor, mogelijk ontvang je zelfs een leuk extraatje. Een mooie week om een lening af te lossen of een spaarrekening te (her)openen.

Werk: De mond-tot-mondreclame doet goed zijn werk. Positieve berichten in de vorm van uitnodigingen, voorstellen of aanbiedingen zijn naar je onderweg.

Persoonlijk: Bescheidenheid staat je prachtig.

Weegschaal

Liefde: Jij en je partner krijgen allebei een mooie kans aangeboden of de kans om zelf nieuwe mogelijkheden te creëren. Dit betekent helaas iets minder tijd om samen door te brengen. Wel hebben jullie elkaar veel leuke, interessante dingen te vertellen.

Financiën: Het is tijd voor nieuwe stappen. Grote stappen! Dankzij een speciaal talent dat je bezit en waar je flink je voordeel mee kunt doen is er een flinke vooruitgang op handen.

Werk: Je hebt deze week de vrijheid om alles te doen wat je wilt. Of het nu gaat om het wegwerken van achterstallige klussen of het uitwerken van je eigen ideeën, alles komt in orde. Werkzoekend? Waarschijnlijk niet voor lang meer.

Persoonlijk: Een belangrijke verandering laat niet lang meer op zich wachten. Geef je ogen goed de kost en herken het juiste moment om actie te ondernemen.

Schorpioen

Liefde: Hoewel je wel betrokken bent bij wat je geliefde bezighoudt, heb je geen behoefte om alles samen te doen. Liever trek je even je eigen plan.

Financiën: Geld verdienen gaat je goed af momenteel, maar geld uitgeven ook. Het laatste mag wel ietsje minder. Ook voor investeren is het nu niet het juiste moment.

Werk: Je neemt graag de leiding, wat je ook nog eens heel goed af gaat. Met je positieve houding en gevoel voor humor ben je een inspirerende factor op de werkvloer.

Persoonlijk: Bepaalde angsten of onzekerheden verdwijnen naar de achtergrond, hetgeen ook je fysieke welzijn ten goede komt.

Boogschutter

Liefde: Je geliefde houdt je een spiegel voor, waaruit blijkt dat hij of zij jou beter kent dan jij jezelf kent. Een week van nieuwe inzichten.

Financiën: Er zijn nog flink wat rekeningen te betalen. Hoewel er geen sprake is van noemenswaardige achterstanden is het wel belangrijk om te voorkomen dat deze ontstaan.

Werk: De tijd en moeite die je in je werk steekt blijft niet onopgemerkt. Complimenten zijn te verwachten, maar helaas ook jaloezie en schuine blikken. Hier sta je natuurlijk boven, dit is te kinderachtig om er ook maar één woord aan vuil te maken.

Persoonlijk: Dit is een goed moment voor een verzoening in de privésfeer. Is er iets wat je dwarszit of kwijt wilt? Voor de draad ermee, hoogste tijd voor een schone lei.

Steenbok

Liefde: Jij en je geliefde zitten niet helemaal op één lijn en het kost veel moeite om jullie neuzen alsnog dezelfde kant op te krijgen. Waar een wil is, is een weg en echte liefde overwint alles.

Financiën: Weeg alle voor -en nadelen tegen elkaar af voor je je pinpas trekt of een overboeking doet. Verlies of spijt achteraf is niet ondenkbaar.

Werk: Een afscheid luidt altijd een nieuw welkom in. Of het nu het einde van een opdracht is of een al dan niet zelfverkozen ontslag, je gaat er de komende tijd hoe dan ook op vooruit.

Persoonlijk: Een vervelende periode loopt ten einde, de zon komt op, tijd voor een nieuw begin!

Waterman

Liefde: De manier waarop je je woorden kiest is niet bijster handig of tactvol deze week. Even extra nadenken voordat je er iets uitflapt kan veel gedoe voorkomen.

Financiën: Een financiële dip is te verwachten, zeker als er minder werk voor handen is. Het kan geen kwaad om voor de zekerheid alvast rond te kijken naar andere mogelijkheden.

Werk: Trek duidelijk je grenzen, het is nodig. Een teleurstelling behoort tot de mogelijkheden, maar jij bepaalt zelf in hoeverre je hier je humeur of je dag door laat bepalen.

Persoonlijk: Probeer te allen tijde objectief te blijven, of het nu over jezelf gaat of over een ander.

Vissen

Liefde: Persoonlijke zaken houden je bezig en dat geldt ook voor je partner. Hierdoor hebben jullie even minder aandacht en misschien zelfs iets minder begrip voor elkaar. Komt goed, even met jezelf bezig zijn mag best.

Financiën: Financieel heb je er wel eens beter voor gestaan. Helaas blijft deze dip nog wel even van kracht en is het misschien nodig om uitstel van betaling aan te vragen of een regeling te treffen.

Werk: Laat je niet beïnvloeden door bepaalde collega’s die niet goed met elkaar door één deur kunnen. Blijf over beide partijen positief en maak hun probleem niet tot het jouwe.

Persoonlijk: Denk niet in problemen, maar in oplossingen, want die zijn er! Piekeren kost alleen maar energie die je beter kunt gebruiken bij het ondernemen van actie.