’Ik weet niet waar ik dit aan heb verdiend, misschien staat mijn hoofd hem niet aan?’

Ik heb haast, maar nou ook weer niet zo erg dat ik ga toeteren tegen de meneer die van alles aan het uitladen is en daarmee de doorgang verspert. Als je in de binnenstad woont, moet je af en toe slikken. Je kan maar beter rustig achterover leunen en een leuke zender opzoeken op je autoradio. Dat scheelt een heleboel zweterig gestress. Want zo’n lossende meneer of ladende mevrouw gaat echt niet sneller sjouwen als jij geïrriteerd op je stuur gaat zitten trommelen.

Hellingproef voor gevorderden

Het dak van Lili-Marleen, mijn lichtblauwe Mazda MX5, staat open en de zon is heftig. Zeker als je stilstaat. Ik sta er een beetje onhandig voor zo. Met mijn autoneus schuin de straat in, de blauwe Mazdabillen nog net op de brug. Hellingproef voor gevorderden.

Bekijk ook: Eerste regionale hittegolf van het jaar een feit

Net als ik in het handschoenenkastje op zoek wil gaan naar een flesje zonnebrandolie begint de man ineens tegen me te schreeuwen. „Stom wijf, je kan hier niet door hè. Ik ben hier nog wel even bezig.” Ik vermoed dat de meneer ook een beetje oververhit is, dus ik besluit de onvriendelijke vorm van aanspreken maar even te negeren. Hij heeft vast ook gewoon heel erg zin in een waterijsje. „Nou ja”, zeg ik, „ik moet er gewoon door. Ik kan geen andere kant op. Ik wacht w…” „Dan rijd je maar achteruit”, snauwt de meneer. „Want ik ga hier dus gewoon heel erg op mijn gemak mijn spullen uitladen en ik ga echt niet harder lopen voor jou.”

Eerlijk, ik wil best de hand in eigen boezem steken, maar ik heb geen idee waaraan ik deze agressieve houding heb verdiend. Misschien heeft hij een hekel aan blauwe auto’s of staat mijn hoofd hem niet aan? De licht verstandelijke gehandicapten met het ijsje zijn inmiddels stilgevallen. Ze kijken ademloos toe. „En waar had ik mijn auto anders neer moeten zetten”, roept de meneer. „Op deze brug”, zeg ik vriendelijk, terwijl ik achter me gebaar. „Dat doen wel meer mensen die iets uit of in willen laden. De brug is breder. Daar kan een passerende auto er wel langs.”

Potige driftkop

Soms kun je een vraag beter onbeantwoord laten. Dit is zo’n moment. Er is inmiddels een overbuurman naar buiten gekomen die belangstellend vraagt wat er aan de hand is. „Dat domme mens vindt dat ik mijn auto op de brug had moeten zetten”, vat de man met het glas-in-lood de laatste fase van ons gesprek kernachtig samen. „Maar ik ga toch zeker niet meters lopen sjouwen met die schilderijen?” Ik ben niet goed in inschatten, maar ik vermoed dat de afstand tussen de brug en het huis waar hij zijn spullen aan het lossen is, een meter of drie is, de lengte van de neus van mijn auto, plus het stukje ruimte tussen mijn voor- en zijn achterbumper. Het lijkt me persoonlijk best overbrugbaar voor een potige driftkop.

Sociale werkplaats

Inmiddels staan ook de begeleiders van de sociale werkplaats op de brug. Ik heb er vorige week nog een lading snoep afgeleverd. Als culinair redacteur van VROUW krijg je nogal eens wat te snaaien opgestuurd. Vroeger, voor corona, gooide ik dat op de redactietafel. Hoppa jongens. Gedurende de dag werd zo’n schaal steeds leger. Iedereen die onze afdeling passeerde deed een graai in de snoeppot. Maar ja, thuiswerken. Ik krijg geen broek meer dicht, dus ben ik aan het uitdelen geslagen in de buurt. De mensen die bij de sociale werkplaats werken, zijn gretige afnemers. En ze doen graag wat terug. Onlangs zijn mijn nagels nog gelakt door een van die jongens. Knaloranje en niet helemaal binnen de lijntjes. Maar wat geeft het? Daar heb je nagellakremover voor.

Dan maar in zijn achteruit

De tijd tikt weg, de man wordt steeds bozer en ik vermoed dat-ie ieder moment kan besluiten om een graai in mijn auto te doen om me hardhandig over het stuur heen te sleuren. Ik besluit er niet op te wachten. Dan maar in zijn achteruit.

Schuin omhoog, naar achteren en dan de bocht zien af te ronden. Het is niet het soort bijzondere verrichtingen waarin ik uitblonk toen ik rij-examen deed. En dat kekke autootje heb ik ook nog niet zo lang. Het reageert een stuk venijniger op het gas- en rempedaal dan de degelijke Peugeot die ik voorheen reed. Ik geef net teveel gas als ik de handrem loslaat. Vroemm zegt Lili-Marleen gênant enthousiast.

Die mevrouw kan geen auto rijden

De begeleidster van de kinderen van de sociale werkplaats haalt haar peuk uit haar mond. „Kijk”, zegt ze zo hard tegen de ijsjeseters dat ik het wel moet horen, „zo ziet een mevrouw eruit die geen auto kan rijden…” De kinderen vinden het een hysterisch goede grap. Ook de nagellakker lacht schuddebuikend mee. Echt niet dat ze daar nog op mijn volgende lading chocolade hoeven te rekenen.

Met van zweet prikkende oksels rijd ik uiteindelijk de straat uit. Uitgejoeld door de verstandelijk beperkten en weggekeken door de lossende man die met zijn armen over elkaar zelfvoldaan staat te wezen. Bij de benzinepomp stop ik om een ijsje te kopen. Nee, geen raketje. Stik maar in je waterijs. Doe mij maar zo’n dikke, met een vette chocoladelaag en gesmolten karamel. Hitte en gezelige omgangsvormen; ze gaan niet altijd even goed samen. IJs en ik wel.