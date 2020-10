Flirten: hoe ver mag je gaan?

WIJSHEDEN VOOR FLIRTERS

Blanca geeft in haar boeken 69, de kunst van het beminnen en De liefde bedrijven met de kleren aan deze gouden tips:

1. Verliefd worden op een ander kun je zien als een wake-upcall. Het kan zijn dat je relatie niet meer zo goed is en dat je ontdekt: ’We waren vergeten in elkaar te investeren’ of ’We leefden te lang als broer en zus’. Als je weer tijd en moeite in je eigen relatie stopt, kan de liefde ineens opbloeien. Of je komt tot de conclusie dat de liefde is vervlogen.

2. Geef niet te snel op. Er valt nog veel winst te behalen, ook in relaties waarin veel loos is. Tegenwoordig repareren we bijna niets meer, ook relaties niet. Dat is zonde, zeker als er kinderen in het spel zijn. Dus probeer eerst eens tot elkaar te komen voordat je besluit om elkaar te laten vallen.

3. Ook vreemdgaan wordt een sleur. Seksuele interesse in één en dezelfde partner verflauwt na jaren samenzijn. Een gedoogbeleid voeren – dat je met anderen mag vrijen – lijkt leuk, maar de praktijk leert dat ook legaal vreemdgaan na een tijdje gaat vervelen. Het wordt normaal en daarmee is de spanning vervlogen.

SORRY…

Ben je (toch) vreemdgegaan, of je partner, maar wil je er echt samen uit komen? Dan zou je een liefdesretraite kunnen boeken bij relatietherapeut Blanca aan het Italiaanse Comomeer. Lezeressen van VROUW ontvangen 100 euro korting! Kijk voor meer informatie op www.insightorout.com