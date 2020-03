’Een beetje bindingsangst is juist goed’

„Bindingsangst klinkt als een psychiatrische diagnose, maar het is eigenlijk vrij universeel. Bijna iedereen heeft een vorm van bindingsangst. Het uit zich niet in enkel romantische relaties. Neem bijvoorbeeld straatverkopers. Het is heel herkenbaar dat veel mensen - wanneer zo’n verkoper ze benadert - een gevoel krijgen van ’Oei, waaraan willen ze me nu vastbinden?’. Instinctief zoek je naar het beruchte addertje.”

„Ditzelfde doen mensen met relaties. Er zijn tegenwoordig onwijs veel manieren om seksuele/romantische relaties te hebben met elkaar. Enkele voorbeelden zijn lange afstandsrelaties, polyamoreuze relaties, friends with benefits, one night stands, casual relaties (ontdekkingsfase vóór monogame relatie), LAT-relaties... De gemene deler is dat je niet vast zit. Anders dan bij een monogame relatie heb je meer ruimte om uit de relatie te stappen en je vrijheid te verkennen. Je kan bindingsangst zien als een soort plichtallergie.”

Seks

„Een fascinerend fenomeen waarmee vooral mannen te maken kunnen krijgen is Post-coital tristresse (PCT). Dit houdt in dat mannen na de seks een tijdje verdrietig zijn. Na een one night stand mogen de dames een nachtje blijven slapen en misschien zelfs een ontbijtje krijgen, maar daarna moeten ze weg. Dat druist eigenlijk in tegen het natuurlijke instinct om je te binden aan je bedpartner en kan resulteren in een soort schuldgevoel.”

„Het is eigenlijk juist goed dat mensen afwachten met zich binden. Een vaste relatie is namelijk heel definitief. Je gaat trouwen, of wordt in ieder geval oud(er) met ekaar, of je gaat uit elkaar. Het is dus belangrijk om goed na te denken of je partner wel bij je past. Is dit de man waarmee je kinderen wil krijgen? Is hij een geschikte vader? Heeft deze persoon dezelfde normen en waarden als ik? Punten waar zeker over nagedacht moet worden. Een beetje angst hebben om je te binden maakt je dus bewust van alle verplichtingen en consequenties die bij een relatie komt kijken. Levenslang is tenslotte heel lang.”