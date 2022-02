Deel 21: ’Sinds The Tinder Swindler ben ik bij m’n dates extra op mijn hoede’

Al een week gaat het in de Whatsappgroep met mijn vriendinnen nergens anders over. Allemaal hebben we The Tinder Swindler in één ruk uitgekeken. De Netflix documentaire over de Israëlische jongeman, Simon Leviev, die zich op Tinder voordoet als steenrijke miljardair met luxe jetsetleven blijkt jarenlang allerlei vrouwen te hebben opgelicht voor honderdduizenden euro’s. Vermakelijk en alarmerend tegelijk én veel stof voor gekke GIF-jes en keiharde grappen met de meiden.

In de docu komen drie van de vele slachtoffers aan het woord, waaronder de Amsterdamse Ayleen. Ze vertellen hoe ze verliefd werden op Simon. Hoe hij ze in eerste instantie inpalmde met tripjes, etentjes en cadeaus om hen na een tijdje om geld te gaan vragen. Wat begon met 10.000 euro eindigde in honderdduizenden euro’s schuld voor de dames met roze bril. Het bizarre aan de docu is dat alle drie de vrouwen bepaald geen gekkies lijken. Stuk voor stuk zijn het intelligente, knappe vrouwen, die ten prooi zijn gevallen aan de oplichtpraktijken van de gewiekste Simon (officieel Shimon Hayut).

Liefde maakt blind

Gevalletje ’liefde maakt blind’? Toch kan ik het niet helpen dat ik opeens extra achterdochtig ben. Is de man die ik nu een paar weken date wel wie hij beweert te zijn? Hij zégt wel dat ‘ie een weekend met de kids is, maar zit ‘ie ondertussen niet in een private jet op weg naar zijn volgende scharrel? En kan ik echt niet bij hem langskomen omdat hij tijdelijk bij zijn ouders zit of woont hij gewoon steady samen met een ander vriendinnetje? Bij twijfel… precies!

Simon stuurde exact dezelfde foto’s, filmpjes en liefdevolle luisterberichten naar ál zijn Tinderschatjes in verschillende stadjes. Waardoor ik nu bij elke minder persoonlijke update vermoed dat deze rechtstreeks naar tien andere meiden wordt verzonden. Nou heb ik sowieso al een ‘Anxiety Attachment Style’ (zoek maar even op, is leerzaam), maar dankzij The Tinder Swindler word ik helemaal paranoia.

Op mijn hoede

Gelukkig heeft mijn date me tot nu toe nog voor niéts laten betalen. Elk etentje, avondje uit en tripje heeft hij betaald (oh wat een verademing na de vrek). En zelfs de keer dat ik een halve vintage winkel had leeg geplukt, zei hij bij de kassa ‘Laat mij maar schat’. Niks om me druk om te maken dus, zou je zeggen. Maar hey, Simon spendeerde ook eerst een dikke maand een fortuin aan zijn meisjes, voordat hij er iets voor terug begon te vragen. Payback time ligt altijd op de loer.

Nee, ik ben op mijn hoede hoor. En de dag dat hij me vertelt dat zijn ex zijn pasjes heeft geblokkeerd en vraagt of ie wat van me kan lenen, Tinder slinger ik hem de laan uit. Ook al leerde ik hem via Bumble kennen.

Dickpik onder de loep

Ze zeggen dat als iets te mooi om waar te zijn lijkt, het dat vaak ook is. Nou, mij krijgen ze niet hoor. Eén van mijn beste vriendinnen speelt in haar vrije tijd graag voor privé detective en doet momenteel een waterdichte driedubbele check op alles wat we van hem weten. Een gewaarschuwd vrouw telt voor twee. Bestaat er wel een Anouar uit Alkmaar? Waarom staat zijn foto niet op de website van het bedrijf waar hij zegt te werken? Van welk geld rijdt hij zo’n dure BMW? En is ie wel officieel gescheiden? Zelfs die dickpic gaat onder een vergrootglas wat mij betreft.

Weet met wie je in zee gaat.

Better safe than sorry.