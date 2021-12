’Weer een lockdown vraagt om grote mate van zelfbeheersing’

Premium Columns & Opinie

’Wie eerlijk kijkt naar zijn eigen succes, kan dat nooit geheel en al op zijn eigen conto schrijven’

Het is een woord dat nog maar zelden in de mond wordt genomen en dat al helemaal niet past in dit moderne tijdsgewricht. Dat mag van mij wel veranderen, omdat juist nu de arrogantie onze samenleving overspoelt. Ik heb het over ‘nederigheid’, een eigenschap die menigeen niet zou misstaan.