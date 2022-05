Wet waarmee opvang ongevaccineerde kinderen kan weigeren redt het niet. Terecht?

Wetsvoorstel

In de Eerste Kamer is het wetsvoorstel over vaccinaties op de kinderopvang weggestemd. D66-Kamerleden Paul van Meenen en Rens Raemakersen stelden het wetsvoorstel in februari 2020 voor. Kinderopvangorganisaties zouden met het wetsvoorstel de mogelijkheid krijgen om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Ze initieerden het voorstel omdat de vaccinatiegraad bij kinderen daalde en kinderopvangorganisaties een besmettingshaard van de mazelen bleek. Het wetsvoorstel kwam wel door de Tweede Kamer, daar stemde de meerderheid zelfs voor. Maar inmiddels heeft de Eerste Kamer toch tegen gestemd, omdat bij de verplichte vaccinaties van het Rijksvaccinatiebeleid sinds maart vorig jaar ook de coronavaccinatie hoort, zo blijkt. Dat bracht Karien van Gennip van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor de kinderopvang onder de aandacht. Partijen vonden dat het wetsvoorstel te veel ongewenste maatschappelijk gevolgen zou hebben nu duidelijk werd dat de coronavaccinatie bij het Rijksvaccinatiebeleid hoort. D66 was in de Eerste Kamer de enige partij die wel een voorstander was voor de wet.

Naast de standaard vaccinaties tegen kinkhoest, pneumokokkenziekte en hib-ziekten behoort nu dus ook de coronavaccinatie bij het Rijksvaccinatiebeleid voor kinderen. Voornamelijk hierdoor haalde het wetsvoorstel de Eerste Kamer niet. De Gezondheidsraad stelde ook dat het ontbreken van een coronavaccinatie niet de reden voor een weigering van school of sociaal uitsluiten mag worden. De meerderheid in de Eerste Kamer sloot zich daarbij aan, waardoor het wetsvoorstel definitief van de baan is.

De enige partij die wel voor het wetsvoorstel stemde in de Eerste Kamer, was D66. Van Meenen, die de wet had voorgesteld, was teleurgesteld. Hij vindt namelijk dat de kinderopvang een veilige plek hoort te zijn waar ouders hun kinderen zorgeloos heen brengen. Van Meenen: „Het baart me zorgen, zeker nu de vaccinatiegraad daalt en de kans op uitbraken toeneemt”

Marjolein reageert op Van Meenen. Zij is blij dat het wetsvoorstel van tafel is, de kinderopvang hoort volgens haar een veilig plek te zijn.

Jessica is blij met het besluit van de Eerste Kamer. Zij vindt dat kinderen niet geweigerd mogen worden omdat ze niet gevaccineerd zijn.

Frank vraagt zich af hoe groot de groep is die zijn of haar kinderen überhaupt vaccineren.

