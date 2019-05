Laeticia zit sinds haar 15e in een rolstoel: mijn vader kan het niet accepteren

Laeticia is geboren met artrogrypose en zit sinds haar vijftiende in een rolstoel. Ze groeide op bij haar moeder die in haar eentje voor haar zorgde. "Ik kan mij geen betere moeder wensen, door haar ben ik zo ver gekomen. Met mijn vader heb ik geen contact; hij heeft mijn ziekte nooit kunnen accepteren." Inmiddels heeft ze dat een plekje kunnen geven. "Hij heeft een probleem, ik niet."

