’Ik moet over zes weken shinen in een strakke jurk, terwijl ik kilo’s per dag aankom’

Dagboek van een Minnares 336: ’Ik sta te tongen met mijn baas terwijl iedereen het kan zien’

Laura logeert een weekend in het huis van haar minnaar Mark en zijn vrouw. Maar dan hoort ze ineens de sleutel in het slot. En een onbekende vrouwenstem vraagt: „Hallo? Is daar iemand?”