Marly (38): ’Door mijn zeldzame ziekte mag ik maximaal een uur naar buiten’

Je moet maar durven: jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Marly de Laat (38). Ze is moeder van drie kinderen en heeft een zeldzame stofwisselingsziekte, waardoor ze overgevoelig is voor zonlicht.

’Ieder nadeel heeft ook zijn voordeel... Doordat ik zo weinig in de zon ben, heb ik nauwelijks rimpels.’ Ⓒ Stef Nagel