Deel 15: ’Ik ben 295 euro armer, maar 3 miljoen zaadcellen rijker’

In de vorige blog schreef ik dat ik met Pasen weer mocht beginnen met het testen van mijn ovulatie. Het eieren zoeken viel nog nooit zo gepast als met Pasen. Op tweede paasdag was het dan ook al raak. Weer helemaal volgens mijn schema, wat mij extra vertrouwen gaf over de maand rust die ik hiervoor genomen heb. Als je goed naar je lichaam luistert, vertelt het je zoveel.

Insemineren

€ 295,- armer maar 3 miljoen zaadcellen rijker (als je geïnsemineerd wordt, kun je vragen hoeveel zaadcellen er bij je ingebracht worden die ronde) sta ik aan het einde van de middag op tweede paasdag weer buiten. Het zit er erop of erin, het is maar net hoe je het bekijkt, en vanaf vandaag is het grote wachten weer begonnen.

Deze ronde ging super voorspoedig en de inseminatie was pijnloos. Sinds ik de documentaire Het zaad van Karbaat heb gezien, ben ik extra alert geworden op wat ze doen en wat ze inspuiten. Wat een bizar gegeven dat er soms bij die vrouwen alleen water werd ingespoten, of zelfs alleen maar lucht. Ondanks dat ik het volledige vertrouwen heb in wat er gebeurt, is die dubbele check toch wel even fijn.

Waar ik voorheen de zaadcellen gekscherend ’Pietertjes’ noemde (Pieter van den Hoogenband), heb ik ze deze keer omgedoopt tot ’Max’ (Max Verstappen). Er moesten namelijk twee inwendige bochten genomen worden om bij de juiste plek van inseminatie te komen, en Max Verstappen houdt ook wel van een goede chicane, dus vond het voor deze keer wel toepasselijk. Hopelijk is het zaad ook zo snel en weten ze de finish zonder crash te bereiken.

Van wekelijks naar maandelijks

De afgelopen maanden hebben jullie wekelijks met mij mee kunnen lezen en mee kunnen leven, maar vanaf vandaag zal er maar één keer per maand een artikel van mij verschijnen. Dit is voor jullie veel leuker om te lezen, want het enige wat er op dit moment gebeurt is insemineren en wachten.

Over een maand heb ik jullie echt weer wat te vertellen, en ik hoop zo dat ik dan leuk nieuws kan delen. Maar wat de uitkomst ook gaat zijn, ik ben weer klaar voor de komende periode en weer klaar voor wat mij dan ook te wachten staat.