Praat mee: Zou jij voor een extra bonus meer gaan werken?

Deeltijdwerkers

Het behouden van vrije tijd is voor veel deeltijdwerkers (zo’n 45%) de belangrijkste reden om niet fulltime aan de slag te gaan. Een panellid en deeltijdwerker legt uit: „Ik vind het idee van een 40-urige werkweek achterhaald. Ik lever beter (en meer) werk met 24 uur dan met 36, dus dat is wat ik doe.” Voor ouders met jonge kinderen, tussen de 0 en 12 jaar oud, is tijd met de kinderen de grootste motivatie om niet meer te gaan werken.

Bonus

Door middel van een voltijdbonus probeert het kabinet deeltijdwerkers over te halen fulltime te gaan werken. Maar slechts 18% zou hiervoor kiezen. Ook het (bijna) gratis maken van de kinderopvang is niet heel aantrekkelijk voor deeltijdwerkers. Het kabinet wil dat de vergoeding voor de kinderopvang in stappen wordt verhoogd tot 96 procent in 2025. Slechts 3 op de 10 ouders met jonge kinderen, tussen de 0 en 12 jaar, zou overwegen meer te gaan werken als de vergoeding voor de kinderopvang stijgt, aldus EenVandaag.

Reactie

Ook op Twitter zijn de meningen verdeeld.

Zo vindt Ben vrije tijd erg belangrijk.

Ook Henk is niet van plan om meer uren te gaan maken.

Willem is van mening dat deeltijdwerkers niet echt willen werken.

Praat mee

