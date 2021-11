Evelines moeder werd dement: ’Er staat een dikke muur tussen ons in’

Premium Sterren

Erica geeft liefdesleven met vier extreme mannen bloot

Na het succes van de Martien-biografie vorig jaar, kon een vervolg niet uitblijven. In een nieuw boek vertelt Erica Renkema, de motor achter de familie, háár versie van het verhaal van de Meilandjes en haar liefdesleven. Over die ene, bijzondere man in haar leven en de drie andere uiteenlopende type...