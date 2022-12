Daghoroscoop 21 december - Sterrenbeeld Schorpioen: Verlangens kunnen vervagen!

VANDAAG JARIG

Er kunnen belangrijke veranderingen plaatsvinden die een langdurige impact op jouw leven zullen hebben. Je kunt dat nu al aan zien komen. Pluto, die 20 jaar jouw imago bepaalde trekt zich geleidelijk terug; hij heeft genoeg gedaan. Je bent wie je bent en moet nu zonder hulp zo zien te blijven.

STERRENBEELD RAM

Zorg voor afwisseling in jouw dagelijks leven, dat kan zo eenvoudig zijn als het kiezen van een andere weg naar uw werk of boodschappen doen in een winkel waar je nooit koopt. Check de details van een komende reis of vakantie.

STERRENBEELD STIER

Een straf tempo kan voor situaties zorgen die snelle besluiten vereisen zonder dat je over voldoende informatie beschikt. Houd er rekening mee dat je iets zult moeten organiseren of moet stemmen over een controversieel onderwerp.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een overdaad aan sociale activiteiten kan je te veel worden. Sla een paar invitaties af teneinde energie te bewaren voor zaken waar je echt warm voor loopt. Jaloezie kan een relatie binnensluipen als je een control freak bent.

STERRENBEELD KREEFT

Voor studenten zijn de vooruitzichten goed. De kosmos begunstigt tevens reisplannen en ziet zelfs een romance in het verschiet. Degenen die uit zijn op avontuur kunnen daarop rekenen, al kan er ook sprake zijn van een stoorzender.

STERRENBEELD LEEUW

Moeilijkheden die vandaag ontstaan zullen niet lang duren. Een gunstig moment om relatieproblemen uit de weg te ruime, zeker als er sprake lijkt van een machtsstrijd. Laat het boodschappen doen vandaag aan een ander over.

STERRENBEELD MAAGD

Als het om liefde of financiën gaat is de horizon breed en staat de koers vast. Jouw partner of jij kan in aanmerking komen voor salarisverhoging of promotie. Denk aan uitbreiding als een zakelijk partnerschap de winstcijfers ziet stijgen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je kunt popelen om aan de slag te gaan. Vrijgezellen op zoek naar plezier kunnen in een ongebruikelijke of verwarrende situatie terechtkomen die echter ook opwindend en verleidelijk is. Je kunt er veel over jezelf van leren.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Er kan zich een subtiele verandering voltrekken die je in staat stelt om meer van bepaalde aspecten van het leven te genieten. Verlangens kunnen vervagen, waardoor het eenvoudiger wordt om met derden zaken te doen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jouw verlangen naar comfort kan je ertoe brengen grote of kleine aanpassingen in jouw woning te verrichten. Vrijgezellen die op zoek zijn naar een vaste partner kunnen terechtkomen in een wervelwind van romantiek.

STERRENBEELD STEENBOK

Er lijkt sprake van meer contact met kinderen, familie en buren. Wat begint als een kort bezoek of een snelle lunch kan uitgroeien tot lange, geanimeerde gesprekken. Geef creativiteit of kunst meer plaats in jouw dagelijks leven.

STERRENBEELD WATERMAN

Een positieve dag. Iets wat je al lang wenst kan eindelijk jouw deel worden en dat zal voor vreugde zorgen. Een goede vriendschap kan spontaan een romance worden, of je ontmoet iemand die meteen jouw hart sneller doet kloppen.

STERRENBEELD VISSEN

Het zal je de komende dagen moeilijk vallen jezelf iets te weigeren. Je wil meer aandacht aan jouw uiterlijk besteden met de bedoeling aantrekkelijker te worden. Wat je ambieert is een spiegelbeeld dat niet alleen jou maar ook anderen bevalt.

