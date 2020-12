Daghoroscoop 9 december

VANDAAG JARIG

Sinds 2008 bemoeit de planeet Pluto zich met uw financiën en dat kan niet anders dan tot voorspoed hebben geleid. Hoewel de focus komend jaar iets minder intens is, zal dat geen nadelig effect hebben. Tracht wel om overbodige uitgaven en verspilling zoveel mogelijk te vermijden.

RAM

Verkies kwaliteit boven kwantiteit. Een bijeenkomst die behoudend en saai verloopt kan u door de aanwezigen toch genoegen verschaffen. Geef een oudere van wie u veel hebt geleerd daarvoor erkenning. Iets plechtigs verloopt goed.

STIER

Lig als u niet kunt slapen, niet te piekeren, maar luister naar muziek en sta vroeg op voor een wandeling. Frisse lucht zal u goed doen en muizenissen verdrijven. Gebruik de extra tijd om wat klusjes te doen en problemen weg te werken.

TWEELINGEN

U zult lof oogsten als u gedegen werk aflevert en consequent optreedt. Evenals gisteren dreigt ook vandaag vertraging als het om reizen gaat, maar met een positieve instelling en goede planning zal uw dag toch gunstig verlopen.

KREEFT

De overtuiging dat u met hard werken vooruit zult komen en dat eerlijk het langst duurt kan worden getest. Uw budget kan onder druk komen te staan door gestegen prijzen en toenemende belastingen. Neem het niet te zwaar.

LEEUW

Probeer de balans te vinden tussen strakke organisatorische plichten en de andere eisen die het leven nu stelt. Onderwerp uw persoonlijke financiën eens aan een diepgaand onderzoek en bedenk er een praktische benadering voor.

MAAGD

Welkom nieuws kan uw dag opvrolijken en rondspokende twijfel wegnemen. Een ongeluk of iets dergelijks kan u aan het denken zetten over uw toekomst. Rokers of drinkers onder u kunnen besluiten gezonder te gaan leven.

WEEGSCHAAL

Zorg dat gezond verstand de overhand houdt. De dag kan vlot en relatief rustig verlopen als u zich aan uw verantwoordelijkheden en routine houdt. Uw voorbeeld kan anderen tot nadenken stemmen als zij dwaze ideeën hebben.

SCHORPIOEN

Beloof vandaag niet te veel. Als u zorgt voor een oud of ziek familielid kunt u misschien overwegen deze tijdelijk over te brengen naar een plaats waar de klok rond, professionele zorg wordt geboden. Neem daarna een besluit.

BOOGSCHUTTER

Waar u ook mee bezig bent, houd een realistisch tempo aan. Zo niet, dan zullen zich uitputtingsverschijnselen voordoen in allerlei variaties. Een sociale bijeenkomst kan boeiender blijken te zijn dan verwacht.

STEENBOK

Als u betrokken bent bij een juridische zaak zult u een advocaat nodig hebben om uw zaak te bepleiten. In weerwil van de kosten zult u in uw vrijheid en uw toekomst investeren. Overweeg of uw bank uw loyaliteit wel waard is.

WATERMAN

Een rustige dag zal welkom zijn als er de afgelopen dagen sprake was van chaos en dramatische gebeurtenissen. Laat u niet in de war brengen en zorg ervoor dat gesprekken eerlijk en ordelijk verlopen. Houdt u aan uw routine.

VISSEN

Probeer te ontsnappen aan de zorgen en lasten van de dagelijkse sleur. Neem een vrije dag en ga op stap. Schrijf kerstkaarten en doe ze op de bus. Houd er een paar achter de hand voor mensen die u over het hoofd hebt gezien.