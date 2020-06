’Mijn man is veel te grof en boos’

Lieve Sabine, ik ben inmiddels zes jaar getrouwd met mijn man en we hebben een 4-jarige tweeling. Mijn man was altijd al vrij uitgesproken en direct maar ik vind hem de laatste tijd eigenlijk te grof en boos tegen mij en de jongens. Er hoeft maar iets te gebeuren of we krijgen het er verbaal van langs. De afgelopen tijd zijn we natuurlijk veel meer thuis geweest met z’n allen en we werken elkaar misschien ook een beetje op elkaars zenuwen, maar ik vind het echt een probleem worden dat hij zo bozig doet de hele tijd. Ik heb al een paar keer ’s avonds in de slaapkamer gezegd dat ik me er heel vervelend onder voel als hij zo doet. En dat hij zijn gedrag echt moet beteren. Maar dan zegt hij alleen dat ik me niet moet aanstellen of dat ik niet in de slachtofferrol moet duiken. Ik zie dat dat gesneer ook zijn weerslag op onze jongens heeft. Ik hoor ze elkaar af en toe afbekken op precies dezelfde manier als hun vader dat doet. Ik wil dat niet. Wat moet ik doen?

Sabine: „Wat een vervelende situatie! Nou is er de laatste tijd natuurlijk wel wat aan de hand met ons allemaal. Maar de ervaring met mannen is vaak dat ze zo doen omdat ze ongelukkig zijn. En dat kan iets met werk te maken hebben natuurlijk, of met jullie relatie, het gedwongen thuiszitten maar ook met het feit dat we allemaal in onze vrijheid beknot worden. Vaak zie je dat mannen zichzelf niet toestaan om verdriet of teleurstelling te voelen of te uiten, maar wel woede. Dus dat is dan de enige emotie die ze laten zien. En daarvan zijn jij en je kinderen dan de dupe.”

„Het moment waarop jij tegen hem zegt dat hij jou een vervelend gevoel geeft, vat hij dat alleen maar op als kritiek. Het klinkt misschien raar, maar je zou kunnen proberen om net wat meer begrip te tonen dan je normaal gesproken zou doen. En dat kan nu best even zwaar vallen omdat je je al ergert aan zijn botte uitspraken en gedrag. Maar als je bijvoorbeeld na een rotopmerking vraagt of hij het misschien weer te druk op zijn werk heeft, of zich zorgen maakt over de hele coronasituatie dan heb je grote kans dat hij zich een beetje gezien voelt, en de boze buien overgaan. Sterkte!”

