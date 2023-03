Anne heeft drie pleegkinderen: ’Onze kinderen hoeven dit niet altijd leuk te vinden’

„Ik ben ruim 10 jaar werkzaam geweest in de jeugdzorg en mijn man is docent maatschappijleer. Doordat ik zelf moeder werd, ontdekte ik hoe belangrijk structuur is voor kinderen. In de jeugdzorg zag ik regelmatig kinderen met traumatische ervaringen die op jonge leeftijd in een woongroep werden geplaatst.

Overleefmodus

In een woongroep werken begeleiders in wisselende diensten, hierdoor blijven deze kinderen in een overleefmodus. Steeds vaker dacht ik: ‘Wat had ik zo’n kind een veilige plek gegund.’

Toen zijn mijn partner en ik ons gaan verdiepen in gezinshuizen. In gezinshuizen is plek voor kinderen die al veel hebben meegemaakt en kinderen die ingewikkelde problemen hebben. Het is een combinatie tussen een pleeggezin en een woongroep.

Pleegkinderen

Inmiddels wonen er drie pleegkinderen van 8, 9 en 17 jaar oud bij ons. Het eerste kind is er nu ruim twee jaar, een maand later kwam het tweede kind en sinds 6 weken woont er ook een tiener bij ons. Wij zorgen voor de kinderen zolang dit van ons gevraagd wordt, soms is dit kortdurend en soms zullen ze bij ons opgroeien.

Gezinshuiszorg duurt tot 18 jaar en kan tegenwoordig verlengd worden naar 21 jaar. Ook nadat de kinderen zijn uitgevlogen hopen wij een netwerk en steun te blijven. Daarnaast werken wij, als het mogelijk is, graag samen met ouders.

Ouders blijven de belangrijkste personen in het leven van het kind, ook al zorgen ze niet dagelijks voor hun kind. We willen kinderen meegeven dat ze niet hoeven te kiezen tussen hun ouders en ons. Ze mogen van ons allemaal houden.

Kinderen

De gezinshuiskinderen hebben al veel afwijzing ervaren, dus wij doen heel erg ons best om één gezin te zijn. Toch heb je met je eigen kind een sterke biologische band. De liefde voor mijn eigen kinderen was er vanaf het begin, de liefde voor mijn pleegkinderen was een keuze en is langzaam gegroeid.

De pleegkinderen worden zorgvuldig gematcht. Hiermee hopen we het vroegtijdig afbreken van een plaatsing te voorkomen. Lukas en ik hebben er voor gekozen om een gezinshuis te beginnen, onze kinderen worden in deze keuze meegenomen.

Zij hoeven dit niet altijd leuk te vinden. We vinden het belangrijk dat de gevoelens van onze kinderen er mogen zijn. Wanneer we ’s avonds alle kinderen naar bed brengen, nemen we voor elk kind de tijd. De pleegkinderen praten dan over een bezoekmoment met een ouder. Onze eigen kinderen krijgen dan de ruimte om te delen hoe zij dingen ervaren.

Lastig

Gelukkig kunnen ze het ontzettend goed met de pleegkinderen vinden en andersom ook. Mijn oudste, Sarah, vindt het vooral lastig als de pleegkinderen bezoek krijgen van een ouder. De kinderen krijgen dan vaak cadeautjes. Sarah zou dan ook wel extra ouders willen die haar leuke dingen komen brengen.

Voor Thomas hoort iedereen erbij en zijn ze allemaal broertjes en zusjes. Eva weet niet beter, voor haar zijn ze allemaal gelijk. Wij hopen de kinderen te leren dat het belangrijk is dat je naar elkaar omkijkt.

Relatie

De pleegkinderen komen getraumatiseerd bij ons binnen en hun vertrouwen in volwassenen is ernstig beschadigd. Het vraagt een lange adem van ons om hun vertrouwen te winnen. Ons geduld en onze betrouwbaarheid worden flink getest met de nodige gedragsproblemen.

De dagen zijn intensief en de nachten zijn in het begin onrustig door nachtmerries. Het werk speelt zich thuis af, waardoor ik 24 uur per dag ’aan’ sta. Gelukkig zijn mijn man en ik een heel sterk team en hebben wij een team met jeugdzorgprofessionals om ons heen.

Ik heb ontzettend veel energie en ik kan hard werken, maar soms ben ik het ook even zat. Mijn man is heel stabiel en heeft ontzettend veel geduld. Doordat we elkaar goed aanvoelen, kunnen we elkaar in het dagelijkse leven soms een pauze geven. Af en toe glip ik er vlak voor het avondeten even tussenuit om zonder prikkels te eten. Een andere keer doet hij dat.

Op date

Ons sociale leven is op dit moment echt minimaal. Wij houden ervan om vrienden uit te nodigen. De pleegkinderen kunnen weinig prikkels verdragen en daardoor is er weinig ruimte voor spontaniteit. Eens in de maand gaan de gezinshuiskinderen een weekend logeren. Tijdens zo’n weekend is er ruimte voor qualitytime met onze eigen kinderen. In dit weekend proberen Lukas en ik ook samen op date te gaan.

Als alle pleegkinderen thuis zijn, houden Lukas en ik het leuk door bordspelletjes te doen met een wijntje en een borrelplank erbij. We proberen op dat moment echt even te ontspannen en we praten dan niet over het gezinshuis. Op deze manier zijn we thuis, maar kunnen we toch van elkaar genieten.

Huishouden

Het zorgen voor de kinderen doen we echt samen. Eerst deed ik alle taken die bij het gezinshuis kwamen kijken zelf, maar inmiddels is mijn man nog maar drie dagen aan het werk als docent. Hierdoor is hij meer beschikbaar om in het gezinshuis te helpen.

We zijn nu ruim twee jaar op weg als gezinshuisouders en we zijn nog op zoek naar de juiste taakverdeling. Lukas neemt sinds kort de boodschappen van mij over. Als hij aan het werk is, kook ik. Op de andere dagen staat hij in de keuken.

Twee ochtenden in de week helpt een schoonmaakster ons. Door trucjes te gebruiken, maken we het huishouden zo makkelijk mogelijk. Zo heeft elk kind een eigen wasmand, een eigen kleur handdoek en een vaste dag waarop hun kamer opgeruimd moet zijn.

Financieel

Mijn man werkt voldoende om al onze privé-uitgaven te dekken. Tot nu toe hebben we vooral heel veel geld in ons gezinshuis geïnvesteerd met de aankoop van een nieuwe woning, een flinke verbouwing, veel bijscholing, coaching en aankopen voor de pleegkinderen.

Daarnaast zijn we nu ondernemers die 24/7 beschikbaar zijn. Vanaf vier pleegkinderen zou ik een fulltime loon uit het gezinshuis kunnen halen. Wij doen dit werk niet voor het geld, maar omdat wij ons ertoe geroepen voelen. Wij hopen een verschil te kunnen maken in het leven van deze kinderen.”

