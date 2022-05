Arina werd opgelicht door haar ’beroemde’ online date: ’Zijn gezicht was nagebootst’

Premium Het beste van De Telegraaf

Toen hij haar een tijdje later vroeg of ze geld kon overmaken voor zijn zoontje die met spoed naar het ziekenhuis moest, gingen Arina’s alarmbellen wél af. Ⓒ Rias Immink

Bijna iedereen denkt dat het hen nooit zal overkomen, omdat ze alle trucjes al kennen. Toch werden zo’n 2,5 miljoen Nederlanders – met name vijftigplussers – vorig jaar slachtoffer van cybercriminaliteit en die cijfers blijven explosief stijgen. Vorig jaar kwam Arina Lakerveld (61) in contact met een aardig uitziende man via Facebook. „Op Messenger hadden we diepgaande gesprekken over onder andere het geloof en de politiek.”