De Stiefmoeder: ’Wat als ze me niet aardig vinden?’

In de vorige aflevering nodigde Leroy haar uit om een ijsje te gaan eten met Mila en Jax.

Zondag

Even later zitten we in de auto richting Den Bosch. Leroy in zijn auto, ik in die van mij. Om zijn ex niet bozer te maken dan ze al is, haalt Leroy eerst de kinderen op en ontmoet ik ze daarna bij de ijssalon. Ik vind het nogal wat om dit achter haar rug om te doen. Zeker omdat ze heeft aangegeven dat ze mij wil ontmoeten vóór ik de kinderen zie.

Maar volgens Leroy is dit de beste manier om dit aan te pakken. Eigenlijk vind ik het nogal snel ook. Ik ben nog geen 24 uur officieel zijn vriendin. Maar goed, het zijn Leroys kinderen, hij beslist. Zenuwachtig friemel ik aan het stuur. Ik wist dat als we iets serieus zouden krijgen, deze ontmoeting er uiteindelijk van zou komen. Maar nu het zover is, vind ik het best spannend. Wat als ze me niet aardig vinden?

’Kijk jongens, dit is Sanne.’ Ik kom net aangelopen en Leroy wijst mijn kant op. Twee paar prachtige ogen kijken me nieuwsgierig aan. Het gezichtje van Mila licht op. ’Hé, dat is de mevrouw van je telefoon!’ Leroy lacht. ’Ja, dat klopt. Goed gezien. Sanne is een hele goede vriendin van papa. Ze komt een ijsje met ons eten. Gezellig hè?’

Het liefst zou ik willen fronsen, maar met veel moeite houd ik mijn gezicht in de plooi. Sinds wanneer ben ik een ’goede vriendin?’ Laat ik maar niet te moeilijk doen. Misschien is het juist wel slim van hem om me niet meteen voor te stellen als zijn nieuwe vriendin. Dan kunnen ze eerst even aan me wennen.

Terwijl Jax de kat uit de boom kijkt en me onderzoekend in zich opneemt, komt Mila meteen naast me staan. Ze pakt mijn hand. ’Wil je met me naar de smaken kijken?’ Leroy knikt me bemoedigend toe en volgt ons samen met Jax naar de enorme koelingen waarin grote bakken ijs staan.

Mila drukt haar neus verlekkerd tegen het glas en besluit na iene miene mutte dat ze voor een bolletje smurfenijs gaat. Met z’n vieren nemen we plek op het terras. Mila kruipt naast mij, Jax verschuilt zich achter zijn vader.

Aan zijn val van gisteren heeft hij een gebroken pink en wat schrammen overgehouden. Gelukkig valt het allemaal mee. Op zijn gips staan al flink wat namen, maar als ik hem ernaar vraag, zwijgt hij en kijkt hij naar Leroy. ’Jax is een beetje verlegen.’ Jax schudt boos zijn hoofd. ’Nietes!’

’Doet je arm pijn?’ vraag ik voorzichtig. ’Nee. Jij hebt pistache!’ Ik kijk naar het groene ijsje in mijn hand. ’Ja, lekker hè!’ Jax draait zich boos om. Ik besluit dat het beter is om hem even te laten en focus mijn aandacht op Mila, die smakelijk van haar smurfenijsje likt.

Net als ik wil opstaan om een servetje voor haar te halen, begint Jax te huilen. Boos wijst hij naar mij. ’Jij mag geen pistache. Die neemt mama altijd!’

