Bizar: dit effect hebben lightproducten op je brein

„Wist je dat lightproducten en magere varianten er júist voor kunnen zorgen dat je meer gaat eten? Uit recent onderzoek is een heel interessante bevinding gekomen, waar je hoogstwaarschijnlijk nog niet eerder bij stil hebt gestaan. Ik deel het hieronder graag met je!”

Wat is het effect van lightproducten in het lichaam?

„Om te beginnen vertel ik je graag over light frisdrank. In light frisdrank is de suiker vervangen door kunstmatige zoetstoffen, waardoor het product (vrijwel) geen calorieën bevat. Ondanks dat het suikervrij is, reageert je lichaam door de zoetigheid hier soortgelijk op, als dat het zou doen op suiker. Je lichaam krijgt een seintje om het hormoon insuline aan te maken, wat ervoor zorgt dat suiker opgenomen kan worden in onze cellen en omgezet kan worden in energie. Hierdoor daalt de bloedsuikerspiegel.”

Wat is dan nu precies het probleem?

„Omdat er in de light frisdrank geen suiker zit maar je lichaam tóch een insulinepiek krijgt, zorgt de daling in je bloedsuikerspiegel ervoor dat je extra gaat verlangen naar eten en dus júíst gaat snacken. Is jouw lichaam minder gevoelig geworden voor insuline door een langdurig teveel in het bloed? Dan zorgt het insuline-overschot bovendien voor meer opslag van lichaamsvet.”

„Is het dan beter om normale, suikerhoudende frisdrank te kiezen in plaats van light frisdrank? Als je wilt afvallen, is het een voor de hand liggende eerste stap om light frisdranken te drinken in plaats van suikerhoudende dranken. Voornamelijk omdat vloeibare calorieën heel gemakkelijk zorgen voor overconsumptie. Maar wil je echt verantwoord en verstandig kiezen, dan blijft de allerbeste keuze natuurlijk water, thee of koffie!”

Wat is het effect van lightproducten in onze hersenen?

„Heb je wel eens gehoord van het ’Mind Over Milkshakes’ onderzoek? Uit dit onderzoek is een heel interessante bevinding gekomen, waar je hoogstwaarschijnlijk nog niet bij stil hebt gestaan. Ik vertel je er graag meer over! Het doel van dit onderzoek was om te testen of het hongerhormoon – ghreline – kan variëren, afhankelijk van de mindset waarin iemand de voeding benadert. Hiervoor werden de proefpersonen opgedeeld in twee groepen. Beide groepen kregen dezelfde milkshake, die 300 kcal bevatte. Maar dit is niet wat er tegen de proefpersonen werd verteld.”

„De ene groep kreeg zogenaamd een ’guilt-free’ en een ’light’ milkshake, die slechts 104 calorieën bevatte. De andere groep kreeg zogenaamd een volvette en calorierijke milkshake van 620 calorieën. Nogmaals, beide groepen kregen dus dezelfde milkshake.”

„Wat er toen gebeurde was heel interessant! Bij beide groepen werd na een tijdje het hongerhormoon in het bloed gemeten, na het drinken van de milkshake:

De groep die zogenaamd de ’guilt-free’ / light-milkshake had gekregen met weinig calorieën had veel sneller honger, doordat er meer hongerhormoon (ghreline) in het bloed aanwezig was en minder verzadigingshormoon.

De groep die zogenaamd de volvette en calorierijke milkshake had gekregen had veel meer verzadigingshormoon in hun bloed en minder hongerhormoon. Daarnaast kreeg deze groep minder snel honger!

En dat terwijl de milkshakes dus echt precies hetzelfde waren! Zó sterk werkt ons brein dus; als je lichaam al denkt dat het een lightproduct is, wil het er automatisch al meer van hebben. De mindset waarmee je een product benadert heeft dus enorm veel invloed op je honger- en verzadigingshormonen! Een light of mager product maakt je daarom niet altijd lichter, omdat je er enerzijds meer van kunt gaan eten en je er anderzijds juist sneller trek door krijgt.”

