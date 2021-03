Weekhoroscoop 12 - Alles gaat er pittig aan toe, Leeuw!

Ram

Liefde: Je bent helemaal klaar met oude koeien uit de sloot vissen. Je realiseert je steeds meer dat het vooral belangrijk is om nu te genieten en uit te kijken naar morgen in plaats van te mokken over gisteren.

Financiën: Je kunt je nu iets meer luxe permitteren dus als er nog iets op je verlanglijstje stond wat eerder nog buiten je bereik lag, kun je dit nu met een gerust hart kopen of laten doen.

Werk: Je krijgt meer waardering voor wat je doet. Vooral een compliment uit onverwachte hoek motiveert je enorm om vooral door te gaan met waar je mee bezig bent.

Persoonlijk: Hoe meer je beweegt, hoe fitter jij je voelt. Hoeveel stappen zet je per dag? Hoeveel uren breng je zittend door? Besteed hier nog iets meer aandacht aan.

Stier

Liefde: Er is geen enkele sprake van onenigheid. Integendeel, jullie zijn het over bijna alles eens en gaan samen een heerlijk ontspannen week tegemoet.

Financiën: Je inkomsten rijzen haast de pan uit, zo goed gaat het. Extra werk, overwerk, opslag, wat de reden ook is van deze vooruitgang, je bent er blij mee!

Werk: Je wordt steeds beter in wat je doet. Dat de mensen die belangrijk voor je zijn hun bewondering voor je uitspreken maakt je misschien nog wel het gelukkigst.

Persoonlijk: Je slechte gewoontes met betrekking tot je gezondheid zijn sterker dan je wil om dit te veranderen. Jammer…

Tweelingen

Liefde: Je doet net iets te hard je best om de relatie te laten werken. Hierdoor kan je partner juist denken dat je er een grapje van maakt of een en ander niet serieus neemt. Doe een stapje terug en ontspan.

Financiën: Financieel heb je alles prima onder controle. Het kost je geen enkele moeite om je aan je budget te houden en daarnaast ook nog te sparen.

Werk: Wees niet bang om zo nu en dan een risico te nemen. Als je iets echt niet meer leuk vindt, stop er dan gewoon mee. Zelfs als je hiermee een stukje zekerheid weggooit. Waarom zou je zekerheid willen hebben over iets waar je van baalt?

Persoonlijk: Krop je gevoelens niet op maar praat erover met iemand die je vertrouwt. Waar zit je mee en hoe zou dit eventueel opgelost kunnen worden?

Kreeft

Liefde: De liefde verkeert in zwaar weer. Koppels bij wie het allemaal toch al niet zo lekker liep, zouden deze week wel eens de knoop kunnen doorhakken en de relatie verbreken. Is de basis op zich goed, dan komen jullie er samen nog wel uit.

Financiën: Je staat nog steeds open voor andere manieren om geld te verdienen. Of dit nu een andere baan betreft, een tweede job of iets voor jezelf, daar ben je nog niet helemaal over uit.

Werk: Op je werk gaat het allemaal niet van een leien dakje. Let erop dat je je werk niet mee naar huis neemt. Werk je thuis, laat dan op het moment dat je je laptop sluit ook het werk voor wat het is.

Persoonlijk: Vooral mentaal heb je meer ontspanning nodig. Een goede nachtrust helpt, maar meer lichaamsbeweging ook. Sporten is een fijne manier om je hoofd leeg te maken. Of dansen op je favoriete muziek!

Leeuw

Liefde: Alles gaat er pittig aan toe. Niet alleen de passie en de seks maar ook de woordenwisselingen en de verzoening daarna. Emoties volgen zich in rap tempo op. Bereid je maar voor op een enerverend en vermoeiend weekje.

Financiën: Hoewel je steeds meer gaat verdienen, vind je het nog steeds lastig om je inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Je hebt de neiging om naar je inkomen te gaan leven.

Werk: Eindelijk lukt het je om een project goed af te ronden en te genieten van het succes dat dit je binnenkort gaat opleveren. Dit betekent ook eindelijk meer rust en ontspanning. Klaar is het met de slapeloze nachten!

Persoonlijk: Een vervelende situatie waar je op het persoonlijke vlak mee te dealen hebt loopt ten einde. Probeer het ook echt los te laten en je weer te concentreren op leuke dingen.

Maagd

Liefde: Jullie zijn allebei in een speelse bui. Dit kan resulteren in een kussengevecht, maar ook in een spannend rollenspel!

Financiën: Ondanks alle huidige beperkingen in de maatschappij lukt het je toch om geld te verdienen en je financiën in balans te houden. Dit geeft je niet alleen rust, het maakt je ook trots. En terecht, je doet het prima!

Werk: Op hert werk heeft iemand een oogje op je en steekt dit niet onder stoelen of banken. Vleiend, absoluut. Maar interesse heb je niet. Wel hebben je collega’s de grootste lol om de situatie. Nou ja, ze kunnen beter om je lachen dan om je huilen.

Persoonlijk: Probeer iets te minderen met zoetigheden. Je bent momenteel extra gevoelig voor een schommelende bloedsuikerspiegel. Het ene moment barst je van de energie, het andere moment wil je het liefst even slapen.

Weegschaal

Liefde: Je bent in een nogal dominante bui. Je partner kan je niet alleen verbaal moeilijk aan deze week, ook in bed ben je hem of haar de baas! Toch is het juist je sterke persoonlijkheid die je geliefde zo waardeert.

Financiën: Pas op dat je geen vergeten rekeningen laat liggen. Onnodige extra kosten liggen op de loer. Dit is een goed moment om je administratie nog eens onder de loep te nemen.

Werk: Je hebt er flink zin in deze week en bent er helemaal klaar voor om nieuwe projecten te starten en uit te werken.

Persoonlijk: Schenk niet teveel aandacht aan personen die dit eigenlijk niet waard zijn, zonde van je tijd en energie.

Schorpioen

Liefde: Omdat je momenteel veel bezig bent met je werk komt de liefde even op de tweede plaats. Desondanks zit het gewoon goed tussen jou en je geliefde, geen stress. Een geheime bewonderaar staat op het punt zich kenbaar te maken.

Financiën: Er bestaat een kans dat je verlies lijdt, dus denk goed na voor je ergens geld aan uitgeeft of ergens investeert. Je inkomen is prima maar je uitgaven verdienen extra aandacht.

Werk: Goed nieuws is naar je onderweg. Daarbij kun je rekenen op hulp van iemand die werkelijk verstand van zaken heeft en van wie je veel kunt leren.

Persoonlijk: Hoewel je je best doet om fysiek in vorm te blijven voel je je toch niet helemaal fit en sudderen lichamelijke ongemakken iets te lang door. Misschien toch even langs de huisarts?

Boogschutter

Liefde: Seks werkt haast therapeutisch voor je deze week. Nu maar hopen dat je geliefde een goede therapeut is! Jullie zijn sowieso niet bij elkaar weg te slaan momenteel, dus gelegenheid genoeg.

Financiën: Je financiën zijn stabiel maar van overvloed is geen sprake. Het is nog steeds verstandig om niet meer uit te geven dan dat je je kunt permitteren. Desondanks lukt het prima om rond te komen.

Werk: Iemand heeft interesse in je en doet je een aantrekkelijk aanbod. Ga echter niet te snel overstag, je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Ben je nog op zoek naar werk? Dan is dit een week van positieve ontwikkelingen.

Persoonlijk: Gevoelens van boosheid of verdriet uit het verleden kunnen je zomaar weer parten spelen. Het is belangrijk om een manier te vinden om deze emoties je niet meer zo diep te laten raken en langzaam maar zeker helemaal los te laten.

Steenbok

Liefde: Jij en je partner groeien steeds dichter naar elkaar toe. Jullie voelen je werkelijk goed bij elkaar. Als jullie nog niet zo lang samen zijn is dit het juiste moment om na te denken over samenwonen, trouwen of gezinsuitbreiding. Dit kan ook prima in de vorm van een huisdier.

Financiën: Hoewel je er niet echt bewust mee bezig bent, doen zich toch mogelijkheden voor om meer geld te verdienen.

Werk: Een betere planning kan de werkdruk iets verminderen. Gun jezelf ook iets vaker pauze. Ga er in je vrije tijd echt even helemaal uit. Totale ontspanning in een compleet andere omgeving zal je goed doen.

Persoonlijk: Je maag is deze week je zwakke plek. Elke vorm van spanning of stress slaat direct op je spijsvertering. Ook ben je gevoeliger voor etenswaren die over de datum zijn.

Waterman

Liefde: Communicatief ben je nu enorm sterk waardoor je geliefde er tijdens eventuele verhitte discussies geen speld tussen krijgt. Ook als er geen sprake is van woordenwisselingen weet je exact de juiste dingen te zeggen om te krijgen wat je wilt.

Financiën: Als je iemand geld geleend hebt, kun je eerdaags de terugbetaling tegemoet zien. Zeker als je niet meer verwachtte dat je het geld terug zou zien is dit een fijne meevaller.

Werk: Laat je meer door je omgeving inspireren in plaats van afleiden. Grote kansen liggen haast voor het oprapen, mits je deze ook durft te zien.

Persoonlijk: Besteed je energie meer aan dat waar je blij van wordt in plaats van dingen die je zorgen baren. Positief denken is nog steeds het halve werk. Schenk je glas half vol in plaats van half leeg.

Vissen

Liefde: Wat je geeft krijg je terug. Ben je altijd goed voor je partner, kun je rekenen op een heerlijke week vol liefde en genegenheid. Kom je wel eens wat minder prettig uit de hoek, is dat ook wat je deze dagen van je geliefde kunt verwachten.

Financiën: Financiële zekerheid staat hoog in het vaandel bij je. Mede dankzij je eigen inzet wordt dit ook steeds meer werkelijkheid. Wie wat bewaart die heeft wat! Loop je rond met investeringsplannen? Nu is het juiste moment.

Werk: Goed nieuws is te verwachten, maar geluk is niet het juiste woord. Het is vooral een beloning voor je eigen inzet!

Persoonlijk: Hoewel je steeds beter in je vel gaat zitten en ook steeds meer je best doet om gezond te leven, ga je deze week toch weer even de fout in. Ach Vis, wat is fout? Met even flink genieten is absoluut niets mis.