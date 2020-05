Eerlijk is eerlijk... Er is nu ook een Oudertelefoon!

Ⓒ Getty Images

Opvoeden verloopt niet altijd van een leien dakje. En weken met z’n allen in thuisquarantaine zitten, vergemakkelijkt die taak al helemaal niet. Sinds 1 mei is er daarom - naast De kindertelefoon - ook een hulplijn voor ouders: De oudertelefoon. Hier kunnen opvoeders terecht voor hulp of gewoon het luchten van hun hart.