Met deze 12 populaire verhalen kom je de lockdown light zeker door

Maria (55): ’We zijn smoorverliefd met z’n vieren’

Maria (55) en Eric (56) zijn al 39 jaar samen en hebben drie volwassen kinderen, Edith (51) en Stephan (52) zijn 34 jaar bij elkaar en hebben twee volwassen kinderen. Maar aankomende december vieren ze hun tweejarige relatiejubileum... met z’n vieren!

’Ik heb spijt van mijn tweede leg’

In de rubriek ’Opgebiecht’ vertellen lezeressen anoniem hun geheimen. Deze keer is er een man aan het woord. Eentje die opbiecht spijt te hebben van zijn tweede leg. „Ik zou het liefst naar mijn ex teruggaan.”

’Die geliktheid maakt gewoon ongelooflijk onzeker’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en in de media. Dit keer over Nikkie Plessen die zo fanatiek met photoshop aan de slag was gegaan, dat niet alleen haar been, maar ook de boot nogal vervormd was. ’Dat hele photoshop hadden ze wat mij betreft nooit hoeven uitvinden.’

Rebecca (35): ’Ik bestel elke dag eten en heb zelfs het fornuis laten verwijderen’

Rebecca van der Wurff (35) runt het bedrijf Pleasurements en bestelt iedere dag haar eten. Anderen noemen haar een prinses, zij vindt het vooral praktisch.

Renate (54) en haar man hebben geen seks meer: ’Ik mis het niet’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Renate (54). Zij en haar man Peter (58) hebben al jaren geen seks meer met elkaar. „Het is zo gegroeid en we zijn er allebei content mee. Toch zal ik het niet snel tegen vriendinnen vertellen. Leg dan nog maar eens uit dat je relatie echt nog wel goed zit.”

Hoe (on)gezond is patat nu eigenlijk echt?

Snackbarhouders zijn het zat om te worden weggezet als leveranciers van ongezond en dikmakend voedsel, meldt De Telegraaf. Volgens de snackbarhouders is friet gewoon een groente die bij een goede frituurtechniek belangrijke voedingsstoffen levert. Wij vragen ons daarom af hoe ongezond patat eigenlijk echt is. Iris Groenenberg, woordvoerster van het Voedingscentrum, geeft antwoord.

’De vriendin van mijn dochter (16) pronkt op een nare manier met haar rijkdom’

De dochter (16) van VROUW-lezeres Karin blijft haar maar vragen stellen over het verschil in luxe tussen haar en haar beste vriendin. De ouders van de betreffende vriendin hebben een stuk meer te besteden en dat wrijft het meisje haar vriendin behoorlijk onder de neus.

’Met een stalen gezicht zetten we mijn zoon met luizen af bij mijn vriendin’

In de rubriek ’Opgebiecht’ vertellen lezeressen anoniem hun geheimen. Deze keer een lezeres haar zoon met een kop vol met luizen achterliet bij een vriendin die haar uit de brand hielp.

’Hoezo moet ik me netter kleden? Ik voel me hier goed in’

Kelly Zomer (35) werd door haar moeder opgegeven voor Hotter Than My Daughter. Ze voelt zich het fijnst in kort, korter, kortst. Dus waarom zou ze zich bedekken? En al die starende blikken doen haar niets.

’Mijn man weet niet dat ik zonder hem naar Spanje wil verhuizen’

In de rubriek ’Opgebiecht’ vertellen lezeressen anoniem hun geheimen. Deze keer biecht een vrouw op dat ze stiekem toekomstplannen maakt – zonder haar man.

’Ik werd verliefd op mijn baas en genoot er enorm van’

De vonk kan zomaar overslaan met een collega, maar als het om je baas gaat is het wel een ander verhaal. Deze vrouw was op slag verliefd toen ze haar chef zag en het leek alsof hij ook met haar flirtte. Zij biechte het op in de meest recente VROUW Glossy Opgebiecht Special.

Deel 7: ’Toen ik vertelde dat ik een kind had, vroeg hij direct de rekening’

Maartje is 33 en woont samen met haar 5-jarige dochtertje in Amsterdam. Na een relatie van tien jaar is ze nu al best een poos single. En zelfs met aardig wat ’date-ervaring’ op zak blijven mannen en de datingwereld haar verbazen. Bij VROUW deelt Maartje wekelijks haar meest bizarre avonturen.

